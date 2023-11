Oroscopo di oggi 24 novembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 24 novembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 24 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Un venerdì contraddittorio, ricco di stimoli, ma anche di intralci. Per tirarvi fuori dai guai, imponetevi e muovetevi con fermezza. Tenetevi alla larga dal tavolo verde, non commettete imprudenze e sfogate il nervosismo con lo sport.

Toro. 21/4 – 20/5

Con il partner mettete da parte divergenze, opinioni e punti di vista differenti. Ravvivate la passione che vi ha unito, invece di pensare al peggio. Per fare tesoro dei segnali che potranno arrivare del tutto fortuitamente, dovete fermarvi a guardare.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Grazie alla Luna, avete il controllo della situazione. Stando bene con voi stessi, siete propensi ad assumervi la responsabilità dei vostri errori. Informazioni da non trascurare per risolvere rapidamente un problema. Semaforo verde in cielo per i single.

Cancro. 22/6 – 22/7

Circostanze irritanti dovute all’incertezza. Pigrizia e voglia di fare non trovano un punto d’accordo. Dissapori con parenti, possibili emicranie. Imprevisti e contraddizioni. Contrattempi per chi viaggia. Non imponetevi rigide tabelle di marcia.

Leone. 23/7 – 23/8

Se la giornata è una bellezza, buona parte del merito va alla Luna in Ariete e allo sprint che immancabilmente vi infonde. Potrete giocare con destrezza su un doppio fronte, nel caso ci sia qualche indecisione da dissipare.

Vergine. 24/8 – 22/9

Alle prese con pensieri e riflessioni, nati dalla necessità di una verifica, apparite un po’ sfuggenti nei confronti della persona amata. Investite bene le vostre energie dedicando più tempo a voi stessi. Correggete i ritmi frenetici che state seguendo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’intesa di coppia mostra i lati deboli. Divergenze in merito al ménage a due e questioni di denaro, di principio o di potere scatenano il malumore. L’amore non manca, ma la quotidianità oggi vi va stretta e avvertite una certa voglia di evasione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non tutte le questioni che riguardano la casa e la famiglia sono risolte, ma intanto la vita è meno complicata. Non fatevi distrarre da perplessità. Se vi sembra difficile interagire con gli altri, provate pure a fare tutto da soli: tornerete sui vostri passi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La forza di rialzarvi e di rimettervi in gioco la trovate in voi stessi. Ma un po’ di gratitudine spetta alla Luna in Ariete che vi ricarica e vi incoraggia. Voglia di dimostrare di che pasta siete fatti. Ma evitate le competizioni e la smania di stravincere.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Pungenti gli strali lanciati dalla Luna a Plutone. Nell’attività non riuscite a fare un discorso logico e in casa le vostre parole cadono nel vuoto. Per rendere fluida la comunicazione con il prossimo, evitate di criticare, schematizzare, dare giudizi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Alto rischio di sbandate amorose. Un colpo di fulmine potrebbe cogliervi di sorpresa. Tutto bene, se siete soli, ma se avete un partner, pensateci bene. Bisogno d’indipendenza o piacere di essere in due? È guerra aperta, specie se il caso ci mette lo zampino.

Pesci. 20/2 – 20/3

Rilassatevi immergendovi in ambienti naturali. Trovate il tempo per i vostri hobby, sarà un toccasana per il corpo e per la mente. Nell’aria chiacchiere o pettegolezzi del tutto privi di fondamento: evitate di fantasticarci sopra.