Oroscopo di oggi 27 novembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 27 novembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 27 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

L’intuito e la logica zoppicano, ma ci sono slanci nuovi da raccogliere. Indirizzateli verso obiettivi concreti risvegliando le qualità pragmatiche. Ci sono aspettative da rivedere, disponibilità da offrire e la scelta delle persone giuste a cui affidarvi.

Toro. 21/4 – 20/5

Non brillantissimo questo lunedì per chi studia. La concentrazione è faticosa, preferite le attività manuali e per oggi lasciate in libertà la mente. Sul piano finanziario accogliete solo le proposte che vi convincono appieno e promettono sviluppi vantaggiosi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Sorprese e contrattempi. Qualcosa ritarda, qualcos’altro vi cala addosso all’improvviso, obbligandovi a ridefinire accordi e progetti di viaggio. Una miscela di sensazioni contrastanti, dove noia e voglia di evasione si alternano generando malcontento.

Cancro. 22/6 – 22/7

In questioni che non vi riguardano direttamente, farete meglio a non pronunciarvi. Il vostro intento di fare da pacieri potrebbe essere equivocato. La stabilità emotiva è una conquista, ma è impensabile che duri per sempre, le fluttuazioni sono fisiologiche.

Leone. 23/7 – 23/8

Il passaggio della Luna in Gemelli dovrebbe garantire un momento spensierato, ma alcune abitudini mentali potrebbero condizionare le vostre valutazioni. Analizzate con lucidità i problemi di lavoro o di cuore. Puntate sull’empatia, per agevolare la collaborazione.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna in Gemelli trasforma il clima casalingo in una polveriera sul punto di esplodere. Disinnescate la miccia, optate per il silenzio stampa. Occhio alla distrazione sul lavoro, può farvi combinare guai. Anche la fretta dovrebbe essere bandita.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Pur con qualche scossa, procedete sicuri, animati dall’intima fiducia di essere proprio dove volete essere. Sentimenti ed emozioni da esprimere. Se avete delle ambizioni ben precise, preparate un piano d’azione e non mollate alla prima difficoltà.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Possibili disguidi con soci e collaboratori, mettete in chiaro alcuni punti. Riflettete sulle vostre iniziative e fate bene i vostri conti. Progettate in silenzio, prendendo posizione solo a fatto compiuto. La vostra riservatezza è una risorsa.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Giornata faticosa, con la Luna in Gemelli in rotta con Saturno e Marte. Potete cambiare il grigio in rosa, allentando il guinzaglio al partner e alle emozioni. La distrazione e l’impazienza generano pasticci. Mettete la massima concentrazione in tutto ciò che fate.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Poco tempo da dedicare a voi stessi e tanto spazio occupato dagli impegni e dalle richieste degli altri? Mettete un limite alla vostra disponibilità. Grande, come sempre il senso del dovere, ma non accollatevi responsabilità che non vi competono.

Acquario. 21/1 – 19/2

Nella professione potranno rivolgervi proposte che non vi interessano. Trovate un modo elegante per rifiutare, senza però inventare scuse o dire bugie. Se oggi avete la sensazione del nulla di fatto, fermatevi e dedicatevi alle letture, alla scrittura creativa.

Pesci. 20/2 – 20/3

In fatto di spostamenti e comunicazioni, è una fase complessa. Ritardi e malintesi potranno accavallarsi, seguite l’onda e cavalcatela. Fraintendimenti, incomprensioni, incontri con persone del passato. Attenti alle parole, alle battute pungenti.