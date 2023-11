Oroscopo di oggi 28 novembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 28 novembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 28 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Realizzazione personale che arriva attraverso nuovi contatti. Le relazioni sociali migliorano, ma per i vostri gusti si fanno troppi pettegolezzi. Nell’ambiente lavorativo non esitate a mettere in riga chi mostra scarso senso di responsabilità.

Toro. 21/4 – 20/5

Via libera alle situazioni che spezzano la routine, ma attenzione, modifiche radicali nell’alimentazione possono provocare squilibri. La vostra concretezza non mancherà di dare i risultati sperati. Mantenete costante la determinazione.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Seguite senza esitazioni il partner a una festa o a un evento culturale. Saranno un ristoro per lo spirito e accenderanno la creatività. Sul lavoro siete turbati da rivalità e cambiamenti ai vertici che vi spiazzano e vi preoccupano.

Cancro. 22/6 – 22/7

Un guadagno extra si esaurisce in fretta, tra migliorie per la casa e per l’attività, che però si rivela molto produttiva. Potete compensare. Se una decisione sentimentale vi mette alle strette, cambiate aria. Forse non siete ancora pronti.

Leone. 23/7 – 23/8

Gratificati su tutti i fronti: personale, sociale, economico, eppure qualcosa vi pesa, forse l’ambizione vi toglie il gusto delle piccole cose. Non esagerate nella pretesa di ottenere risultati immediati o nella speranza di forzarli con azioni inopportune.

Vergine. 24/8 – 22/9

Chiarite le ambiguità nei rapporti con i colleghi, prima che qualcuno tenti di giocarvi qualche tiro mancino, ma fatelo con la dovuta diplomazia. Le delusioni vi pesano e vi impediscono di pensare lucidamente, ma le occasioni per rifarvi ci saranno.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Fermenti prodotti da una bella novità: un nuovo amore, un viaggio o l’arrivo di un bimbo vi renderanno euforici. Attirerete l’attenzione. Nel lavoro aumentano le responsabilità, ma raddoppiano anche le entrate. Protezioni miracolose.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Studiate una strategia per cavarvi d’impaccio, se doveste trovarvi in compagnia di parenti litigiosi. La mente ha bisogno di stimoli nuovi. Avete l’appoggio e l’approvazione dei familiari per un progetto di studio o per un aggiornamento.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Dall’amore agli affari abbondano imprevisti, intralci e colpi di scena. Niente procede come vorreste, ma fortunatamente gli amici non vi abbandonano. Segnali di profondo disagio, che si manifestano con nervosismo, instabilità e movimenti maldestri.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, per cui potete fermarvi un attimo a raccogliere le idee, recuperare forza ed energia. Alcune tensioni in ambito professionale vi danno da pensare, ma sono indipendenti dalla vostra volontà.

Acquario. 21/1 – 19/2

Una ventata di brio, grazie alla Luna in Gemelli. Grandi privilegiati l’amore e la creatività. Facce nuove accendono la vostra curiosità. I vostri cari vi approvano e vi rispettano. Accantonate i problemi, per dedicarvi a ciò che più vi piace.

Pesci. 20/2 – 20/3

La voglia di darvela a gambe, per schivare le responsabilità, vi mette in contrasto con la famiglia, facendovi perdere anche occasioni di lavoro. Un progetto sfuma, ma prima di mollare, esaminatene i motivi. Con le adeguate modifiche, potete ritentare.