Oroscopo di oggi 30 novembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 30 novembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 30 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Una giornata senza infamia e senza lode. Sul fronte emotivo siete un fiume in piena, forse sotterraneo, che non intacca il vostro pragmatismo. Le maggiori soddisfazioni le ricevete sul fronte finanziario: le migliorie per la casa non sforano il budget.

Toro. 21/4 – 20/5

Complice la Luna in Cancro in sestile a Urano, gestite con abilità questioni di casa e di famiglia, portando a termine un progetto rimasto in sospeso. Momento ideale per acquisti d’arredamento o di apparecchi elettronici, per una cena con amici o parenti.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Occhi aperti sulle nuove probabili opportunità sotto il profilo finanziario. Il quadro odierno annuncia ottime prospettive, da cogliere al volo. Ciò che ottenete dovete guadagnarvelo, ma se agite giocando d’astuzia, l’avrete vinta su tutti i fronti.

Cancro. 22/6 – 22/7

In aspetto favorevole a Urano, la Luna nel segno punta l’attenzione su una proposta da afferrare al volo, fautrice di cambiamenti positivi. Se avete un’idea geniale, non lasciatela nel cassetto, proponetela subito: riceverete consensi e appoggi.

Leone. 23/7 – 23/8

Siete incentrati sull’interiorità. Non accade di frequente che sentiate il bisogno di stare per conto vostro, per cui va assecondato e accolto. Dalla meditazione, dall’ascolto interiore possono scaturire intuizioni importanti per facilitare cambiamenti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Novembre si conclude in dolcezza, con la Luna in Cancro armonica a Urano. Per quanto brontolona, la famiglia, alla resa dei conti, è un punto fermo. Ritmo vivace e scorrevole che porta riflessi pronti, spirito d’iniziativa e un accorto uso delle energie.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Finale del mese, con la Luna in Cancro che oggi miracolosamente vi aiuta a coniugare carriera e famiglia, senza scontentare né l’una né l’altra. A volte basta poco per rappacificarsi: una tenerezza, un’attenzione in più, un bel gesto affettuoso.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Mettete a punto decisioni importanti e con l’aiuto di chi vi sta accanto, fate progetti che incoraggiano la vostra evoluzione professionale. Giornata davvero perfetta per sfoggiare le vostri doti culinarie, in occasione di una cena tra amici.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Novembre finisce senza fanfare o squilli di tromba, lasciando spazio al silenzio, alle riflessioni profonde sul passato e sul futuro, ai desideri più segreti. Per realizzare i progetti, controllate il bilancio: il denaro arriva e potete destinarlo a ciò che avete in mente.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se con il compagno siete un po’ ai ferri corti, stupitelo con qualche iniziativa dedicata a voi due, senza il lavoro a fare da terzo incomodo. Vedere che l’impegno paga, questo è importante per voi. E oggi è un buon giorno per riscuotere il dovuto.

Acquario. 21/1 – 19/2

Lavoro, salute e faccende burocratiche, questi i temi odierni. Forse poco stimolanti per voi, ma il bello è che tutto filerà senza intoppi. Mercurio, Venere e Marte sono gli sponsor dei vostri affari, non soltanto di cuore. Approfittatene.

Pesci. 20/2 – 20/3

Chiudete il mese in bellezza, complice un trigono d’Acqua a favore. Dalla vostra parte avete tanto intuito, partecipazione e un tempismo perfetto. Navigate a vele spiegate verso golose opportunità, con il risultato di fare la cosa giusta al momento giusto.