Oroscopo di domani 2 dicembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 2 dicembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 2 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Il passaggio della Luna in Leone vi permette di avere un asso nella manica. La vostra direzione è chiara e centrate subito il bersaglio. Sia che si tratti di accaparrarvi un nuovo smartphone o di portare a cena qualcuno, la volontà può tutto.

Toro. 21/4 – 20/5

Non potete fare affidamento sulla fortuna, per colpa della quadratura tra Luna-Giove. Meglio contare sulle vostre sole forze, anche se è fatica! “Chi fa da sé fa per tre”, recita l’antico detto. Invece voi vorreste qualcuno che vi possa dare una mano.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Il telefono squilla a più riprese e alcune chiamate vi bloccano per parecchio tempo. Chiacchierare è divertente, ma la dolce metà vi rimprovera. Cercate di trovare un equilibrio, anche se non è facile. Tutti vi cercano, non avete un attimo di respiro.

Cancro. 22/6 – 22/7

Potreste guadagnare qualcosa in più, ma pensate se ne valga veramente la pena. Dedicare tutto il vostro tempo al lavoro non sarebbe una scelta saggia. Dopo giorni intensi la Luna vi lascia. Vi serve tempo per riprendervi. Per fortuna arriva il weekend.

Leone. 23/7 – 23/8

L’onda arriva e voi vorreste cavalcarla invece di attendere oltre. I trigoni Sole-Luna e Luna-Marte fanno risplendere la vostra forza d’animo. In arrivo l’opportunità succulenta di mettervi sotto i riflettori. Non vedevate l’ora, a dire la verità!

Vergine. 24/8 – 22/9

Qualcuno ama parlare alle spalle degli altri; la cosa non vi riguarda, perciò passate oltre! Ma prima un’occhiata severa se la merita. Inutile giocare al tira e molla troppo a lungo. Dateci un taglio, risparmierete molte energie mentali.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Una vostra speranza che credevate sopita per sempre si rianima, grazie all’energia della Luna in Leone. Cominciate a intravedere una possibilità. Volete trascorrere un sabato sera in buona compagnia? Allora cominciate a fare qualche invito.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Per via della dissonanza lunare, vi sentite in stallo e difficile risulta proseguire. Nella professione serve un’idea per sbloccare la situazione. Non volete scendere a compromessi, ma così facendo rischiate di perdere per sempre una bella chance.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Riallacciate i rapporti con una persona con cui magari avete litigato ultimamente. Il trigono del Sole alla Luna vi consentirà di fare subito pace. Le energie di Marte vi danno la possibilità di superare un ostacolo senza battere ciglio. Che forza!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le scelte prudenti e sagge ispirate dal sestile Mercurio-Saturno vi aiuteranno a evitare intralci. Organizzate gli impegni con metodo. Potete assumervi una responsabilità in più. Il partner non potrà che esserne felice e vi ringrazierà.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con la Luna opposta, occhio a firmare contratti importanti. Una postilla non letta potrebbe essere fonte di incomprensione e pure di guai. Anche se qualcuno vi sprona, occorre riguardare tutto con calma senza farvi prendere dall’agitazione.

Pesci. 20/2 – 20/3

Un amico chiede il vostro appoggio? Gli ottimi rapporti di Mercurio con Saturno vi daranno la possibilità di non deludere le sue aspettative. Alcune informazioni vanno prese con le molle. Prudenza, prima di tutto, per non prendere abbagli.