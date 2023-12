Oroscopo di oggi 1 dicembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 1 dicembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 1 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna è tutt’altro che in sintonia con il vostro segno. Gli scossoni emotivi si fanno sentire in profondità e vi destabilizzano non poco. A parole vi date molte arie, ma in quanto a fatti per oggi non riuscirete a concretizzare quasi nulla.

Toro. 21/4 – 20/5

I vostri buoni propositi, alimentati dal sestile lunare, vi pongono subito in buona luce. Ecco che finalmente qualcuno si accorge di voi. A volte gli ideali sono troppo elevati. Occorre riscendere a terra e arrivare a un buon compromesso.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Ammaliati da numerosi post e reel, potreste perdere il filo del discorso. Restate concentrati, se non volete dover ricominciare tutto da capo. Il partner vi rimprovera perché passate troppo tempo sui social. Dimostrategli che potete farne a meno.

Cancro. 22/6 – 22/7

Nettuno corre a darvi manforte alleandosi con la Luna, nonostante Venere e Plutone vi mettano i bastoni fra le ruote: non perderete l’orientamento. Usate creatività e fantasia per togliervi dai guai. Aggirate l’ostacolo, se non ce la fate a superarlo.

Leone. 23/7 – 23/8

La vostra serata sarà ravvivata dalla Luna in arrivo in casa vostra. Se siete in ottima compagnia, vi divertirete anche di più che da soli. Le vostre aspirazioni risorgono dalle ceneri. Se in passato avete rallentato, ora riacquistate posizioni.

Vergine. 24/8 – 22/9

Le prove sono piuttosto difficili, ma voi ve la cavate benissimo, anche perché potete fare affidamento sull’appoggio sicuro di molte persone. Dimenticate del tutto attriti e rivalità per il bene della famiglia. Tornate a respirare un clima sereno.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non potete contare, almeno per oggi, su una grande fortuna, per via della dissonanza Luna-Venere. C’è da pedalare, fatevene una ragione! Non riuscite a vedere alcune occasioni lavorative. Certe cose vi sembrano tempo perso, ma non è così.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Gli orizzonti si allargano e anche le vostre vedute risultano più chiare. Iniziate la lettura di un avvincente romanzo. Quante emozioni! Non tiratevi indietro, se siete arrivati fino a questo punto. Certo che il cuore batte all’impazzata!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Desideri irrealizzabili limitano l’entusiasmo. Non è detto che abbiate per forza bisogno di una nuova auto. E se vi accontentaste di un usato? Cominciate a guardarvi in giro, se state cercando delle opportunità. Non serve a nulla lamentarvi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’opposizione lunare a Plutone vi fa reagire esageratamente di fronte a un’incomprensione. Se solo vi foste spiegati con precisione! Non potete fare tutto in una volta. Meglio dilazionare gli impegni, rimandando quelli non importanti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sempre in movimento e in continua evoluzione, difficilmente potrete tollerare momenti di stasi all’interno di un rapporto: li ritenete noiosi. Chiedete sicurezze a non finire, ma siete voi i primi a sporgervi per ammirare meglio il panorama.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con la Luna in trigono a Nettuno, dovreste seguire le vostre sensazioni più profonde. A quanto pare sono piuttosto precise nel guidarvi. Non cedete al canto delle sirene, ma nello stesso tempo non potete fare a meno delle... tentazioni.