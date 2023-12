Oroscopo di oggi 3 dicembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 3 dicembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 3 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Una giornata all’insegna del divertimento e della distrazione è quello che vi serve per ricaricare le vostre batterie. Non pensate al lavoro. Sotto la vostra guida gli altri si fanno portare. Una piccola responsabilità che non vi dispiace affatto.

Toro. 21/4 – 20/5

La posizione disarmonica fra la Luna e Urano vi dà comunque la possibilità di usare il vostro estro artistico per fare bella figura con gli amici. Dovendo pensare a un cambiamento di colori, optate per tinte soffuse e delicate in tono con l’ambiente.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Grazie alla vostra arguzia, non cadrete in nessun tranello. Basterà fare attenzione alle mail sospette e a non dare mai online i vostri dati. Il nervosismo può essere trasformato in un po’ di attività fisica. Una bella passeggiata al parco?

Cancro. 22/6 – 22/7

Anche se qualche familiare aveva promesso di aiutarvi nel preparare il pranzo domenicale, probabilmente avrete voglia di farlo da soli. Non fidatevi troppo di chi non ha pratica: la teoria da sola non basta. E c’è pure chi si dà molte arie.

Leone. 23/7 – 23/8

Difficilmente riuscirete a limare gli spigoli della vostra personalità, a causa delle bizze fra la Luna e Urano. Meglio andarci cauti con le parole. Nella coppia occorre un bagno di umiltà da entrambe le parti. Vi serve una lotta per la supremazia?

Vergine. 24/8 – 22/9

I vostri cari vorrebbero trascinarvi al cinema, ma a voi l’idea non piace troppo. Lasciatevi coinvolgere, se non altro per stare in compagnia. Il benessere degli altri conta più del vostro a volte. In questo modo pensate di star facendo del bene.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il quadrato Venere-Plutone fa presagire esperienze romantiche movimentate. Certe tresche però sarebbero da abbandonare: se veniste scoperti? Se non fate attenzione agli atteggiamenti di supponenza, qualcuno potrebbe rimanerci un po’ male.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna in Leone non è proprio la vostra preferita. Però fate di necessità virtù e preparatevi come meglio potete per il prossimo concorso. Gli alterchi con un collega per oggi possono trovare una giusta pausa. Non rispondete al telefono.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Una bella gita in mezzo alla natura vi aiuterà a ricaricarvi e sarete così pronti per iniziare una settimana di fuoco. Camminare fa bene! A volte i pensieri vanno oltre. Non frenate i desideri e magari cominceranno a realizzarsi da soli.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se volete far colpo su una persona molto interessante, evitate le maniere rudi date dalla dissonanza di Venere a Plutone. Gentilezza, prima di tutto. Avete la possibilità di tentare un approccio a tu per tu, ma non è detto che questa tattica funzioni.

Acquario. 21/1 – 19/2

Le vostre accuse potrebbero ricadere su di voi per colpa dell’opposizione lunare. Meglio allora restare in silenzio e non scoprire le carte. Una riunione familiare comporta del lavoro aggiuntivo in casa: fatelo con piacere e non sarà stancante.

Pesci. 20/2 – 20/3

L’umore di prima mattina non è al massimo, a causa di un invito che preferireste evitare. Cercate di divertirvi, senza fare i musi lunghi. Il bello del vostro carattere è che riuscite a stare bene con chiunque. Ma se lo volete, naturalmente.