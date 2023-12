Oroscopo di domani 5 dicembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 5 dicembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 5 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Non siete proprio scattanti e potreste anche perdere un po’ del vostro iniziale entusiasmo, a causa della lentezza di una pratica burocratica. Non fatevi intimidire dalle situazioni sfavorevoli. Basterà metterci un pizzico di passione in più.

Toro. 21/4 – 20/5

Nel mondo degli affari l’ambizione è fondamentale. Grazie al trigono Luna-Urano, trovate nuove vie per scalare un piccolo o grande successo. Di certo non state seguendo una moda, e non fate una cosa tanto per farla o per copiare il vicino.

Gemelli. 21/5 – 21/6

A causa della Luna in Vergine, potreste imbattervi in una persona meticolosa o in una situazione snervante. E voi invece avete fretta! Una battuta imbarazzante potrebbe farvi fare una brutta figura. Toglietevi al più presto d’impaccio.

Cancro. 22/6 – 22/7

La vostra sensibilità a volte potrebbe essere un’arma a doppio taglio. Provate a controllarla in modo da non farvi ferire troppo facilmente. Un’occhiata alle mail. Magari ne state dimenticando una importante non letta, in mezzo alla pubblicità.

Leone. 23/7 – 23/8

Invece di tentare una manovra diversiva, meglio scoprire tutte le carte in tavola. Alla fine, la verità paga, mentre le bugie hanno le gambe corte. Certe relazioni vi portano via molte energie preziose. Meglio evitare alcune conoscenze di proposito.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il bisticcio del Sole con la Luna vi mette di fronte ad alcune priorità nei rapporti. Il bel trigono di quest’ultima con Urano vi aiuterà a risolvere i conflitti. Non date spazio a sentimenti di tristezza, o ancor peggio di rabbia, che non portano da nessuna parte.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Organizzate la vostra giornata in modo da non avere troppi punti morti. Meglio battere il ferro finché è caldo, non demordete facilmente. Cercate di essere più espansivi e intraprendenti. Createvi da soli le opportunità che vorreste avere.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il trigono Venere-Saturno vi prepara alla responsabilità nel fare un passo importante. Forse potrebbe essere il pronunciare il fatidico “sì”. Senso pratico e coscienziosità nel portare avanti tutta la baracca. E la dolce metà non potrà non notarlo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Organizzare la festa di compleanno potrebbe essere più difficile del previsto, per colpa del quadrato del Sole con la Luna. Vi occorre una mano. Abbandonate un pizzico di orgoglio, in favore di un accorato appello a un parente o a un caro amico.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con la Luna nel preciso segno della Vergine, anche il vostro operato salirà alle stelle. Vi accontentereste di una promozione o di un aumento? La possibilità di viaggiare potrebbe aiutarvi molto nell’aprire la mente verso altre interessanti realtà.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se superaste la timidezza, la serata potrebbe volgere tutta a vostro vantaggio. Non fatevi bloccare dalle apparenze che spesso ingannano. Negli affari occhio alle possibili truffe. Chi vi dice di regalarvi qualcosa molto probabilmente... mente.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in transito nel vostro cielo opposto è una bella gatta da pelare, ma l’ottima intesa Venere-Saturno è invece un vero balsamo riparatore. Siate seri, se dovete fare una proposta a qualcuno. Unite l’utile al dilettevole, ma senza strafare.