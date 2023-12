Oroscopo di oggi 4 dicembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 4 dicembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 4 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Ripartire con il tran tran quotidiano non è facile per nessuno, ma se vi siete riposati, almeno mentalmente, ora sarà più facile concentrarvi. Prendetevi i vostri tempi: non si può far bene le cose con la fretta e avvertendo il fiato sul collo.

Toro. 21/4 – 20/5

La vostra settimana inizia molto bene, grazie al trigono lunare con Giove. Potete rischiare di più, dato che avete le spalle ben protette. Nessuno riesce a mettervi davvero in soggezione, anche perché voi non lo prendete troppo sul serio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Se in famiglia si respira un po’ di tensione per colpa della disarmonia della Luna, meglio lasciar correre ed evitare di gettare benzina sul fuoco. Date prova di equilibrio e saggezza, concedendo al partner carta bianca per quanto riguarda alcune scelte.

Cancro. 22/6 – 22/7

Comunicare in modo preciso ed efficace sarà più facile, per merito del sestile lunare. In questo modo non dovrete perdere tempo nel ripetere le cose. Le consegne saranno recepite nel migliore dei modi, e voi a quel punto potrete anche rilassarvi.

Leone. 23/7 – 23/8

Dopo un ultimo piccolo regalo, grazie al sestile con Venere, la Luna vi saluta proseguendo il suo tragitto. Approfittate dei momenti di serenità. Se in passato ci fosse stato qualche screzio, potreste trovare l’occasione giusta per chiedere scusa.

Vergine. 24/8 – 22/9

Arriva la Luna, e porta un po’ di scompiglio in casa vostra, a causa dei rapporti tempestosi con Saturno e Marte. Per fortuna Giove vi sorride. Così la fatica non è un problema e con il trigono Luna-Mercurio, sapete essere anche molto rapidi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Date spazio alla creatività: potete rendere più accogliente il luogo di lavoro o il vostro angolo di pace con stampe e poster a poco prezzo. Piccole paure da superare. Parlatene con il vostro compagno. L’esternazione è già un grande aiuto.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con l’ingresso di Venere nel vostro segno, preparatevi a un periodo in cui sensualità e gelosia potrebbero farla da padrone in molte occasioni. Certi orizzonti diventano più eccitanti da scoprire, a meno che non vi facciate cogliere da timori reconditi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

In alcune situazioni potreste essere troppo loquaci per via della disarmonia fra la Luna e Marte. Tenete a freno la lingua, anche se è difficile. Prima di accettare un incarico, per quanto a tempo determinato, volete essere sicuri di ogni dettaglio.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Grazie allo spirito vigile inspiratovi dalla perfetta armonia tra la Luna e Mercurio, eviterete di mettere i piedi in zone poco sicure nel cammino. Utilizzate con parsimonia lo charme donatovi dagli astri, se non volete far ingelosire la dolce metà.

Acquario. 21/1 – 19/2

L’errore potrebbe essere forse nella passività in cui recepite certe notizie. Prendete una posizione netta, giusta o sbagliata che sia. Non tutte le persone con cui avete a che fare sono degne della vostra completa e indiscussa fiducia.

Pesci. 20/2 – 20/3

Vi serve un piccolo colpo di genio per sopperire alle limitazioni della Luna opposta a Saturno. Usate tutto quello che avete a disposizione. Se il partner vi mette alla prova con domande pressanti, voi rispondete con calma senza agitarvi.