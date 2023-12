Oroscopo di oggi 6 dicembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 6 dicembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 6 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Invece di osservare ogni volta la vetrina di un negozio senza comperare nulla, stavolta decidetevi a entrare e a mettere mano al portafogli. Potete permettervi le scarpe costose. Rinunciate al nuovo iPhone, se il vecchio funziona ancora...

Toro. 21/4 – 20/5

Un amico vi spinge a giocare al “gratta e vinci”. Anche se vi sentite fortunati, potreste non vincere nulla. Quante possibilità possedete? Minime! Meglio mettere da parte ogni mese qualcosa, in modo da poter fare il viaggio da tanto desiderato.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Ben presto la dissonanza lunare svanirà e tornerete a sentirvi più liberi e spigliati. Nel frattempo, concentratevi su una cosa alla volta. Avete alcuni oggetti ancora buoni da vendere? Metteteli online o portateli a un mercatino dell’usato.

Cancro. 22/6 – 22/7

Partite da una posizione di vantaggio e questo è già tanto. Non volendolo perdere, cercate quindi di non farvi sorpassare da chi sgomita. Giocate sempre in maniera pulita e secondo le regole. Ne va del vostro onore e della vostra dignità.

Leone. 23/7 – 23/8

La continua specializzazione nei lavori moderni rischia di farvi perdere l’idea di una visione completa nei vari settori professionali. Se volete essere sempre al top e pensare al futuro, dovete capire quale sia la direzione più conveniente.

Vergine. 24/8 – 22/9

Ultimo giorno in compagnia della Luna che già dal pomeriggio corre verso la Bilancia. Opposta a Nettuno porta un po’ di scompiglio e qualche incertezza. Per fortuna il suo trigono con Plutone vi dà una carica eccezionale. Siete veri caterpillar, inarrestabili.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna in arrivo nel vostro segno vi regalerà una serata romantica, a patto che voi siate disposti ad accettare un piccolo compromesso. Non chiudete la porta a una possibilità pur remota. Meglio averci provato, che vivere nel rimorso.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Meglio non nascondere nulla della vostra emotività. È riconoscendo anche la possibilità di avere dei difetti, che potete cominciare a lavorarci su. Collaborazioni proficue, grazie a una larga intesa e vedute simili. Fiducia reciproca su cui basarsi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

C’è un cambio di programma che vi dà alquanto fastidio. Colpa della Luna nella pedissequa Vergine che viene a guastarvi la festa. Che noia! Lo scombussolamento di un trasloco sarebbe davvero molto pesante in questo periodo, ma se va fatto...

Capricorno. 22/12 – 20/1

Atmosfera interessante, carica di emozioni, con il trigono della Luna con Plutone. Avventure eccitanti... saprete resistere alla tentazione? Non siete certo delle persone tiepide. Tuttavia, sarebbe meglio riuscire a mitigare certe esuberanze...

Acquario. 21/1 – 19/2

La vostra serata sarà più eccitante del giorno, grazie all’arrivo della Luna nella romantica Bilancia. Preparatevi di tutto punto per uscire. Un atteggiamento gentile è già un bel biglietto da visita con cui presentarvi a uno sconosciuto.

Pesci. 20/2 – 20/3

Dopo una giornata positiva, potrebbe prevalere, per un breve periodo, una sensazione di scarsa concretezza a causa dell’opposizione Luna-Nettuno. Evitate di strafare assumendovi troppe responsabilità. Non uscite dal seminato, e tutto filerà liscio.