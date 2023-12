Oroscopo di oggi 10 dicembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 10 dicembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 10 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Accettate l’invito di un amico approfittando del tempo libero domenicale. Perché stare soli, quando avete un’alternativa molto più entusiasmante? Fare nuove conoscenze non vi è difficile. Rimanete aperti alle possibilità senza chiudervi a riccio.

Toro. 21/4 – 20/5

L’opposizione di Venere in Scorpione con Giove nel vostro segno vi rende più espansivi, ma nello stesso tempo forse anche un po’ presuntuosi. Meglio non fare gli sbruffoni. Facile è cadere e farsi male, per chi si eleva al di sopra degli altri.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Un giorno di festa in casa, passato tra le faccende domestiche arretrate, non è forse proprio quello che desideravate, ma qualcuno le deve pur fare. Interagire sui social è divertente, ma potreste usare il vostro tempo in modo più proficuo e interessante.

Cancro. 22/6 – 22/7

Un possibile flirt, messo sul vostro cammino dal trigono della Luna, potrebbe farvi ben sperare. Pensate prima però, se ne vale davvero la pena. Non eccedete con i consigli agli amici, per quanto vicini. Lasciate che ognuno trovi la sua strada.

Leone. 23/7 – 23/8

La confusione di un centro commerciale nel periodo prenatalizio non è sicuramente il modo migliore per trascorrere il vostro tempo. Gli ideali sono elevati, ma il partner vi fa tornare con i piedi per terra. Non vi resta che ringraziarlo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Grazie al sestile lunare, il pranzo domenicale che avete preparato con le vostre mani riscuoterà un ottimo successo fra parenti e commensali. Se qualcuno vi offre un caffè, accettate di buon grado, può essere un ottimo modo per attaccar bottone.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Una partita a burraco con gli amici, un po’ di musica di sottofondo, mentre sorseggiate un buon drink. Ecco la vostra domenica perfetta. Accordate ogni dettaglio in modo che l’aperitivo riesca alla perfezione. Non serve essere grandi chef.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Dopo un sabato frizzante, la giornata odierna potrebbe deludere le vostre aspettative, per colpa della Luna in casa vostra contraria a Urano. Con Venere e Giove che si fronteggiano, potreste sentire veramente il desiderio di un legame sentimentale.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Avete ricevuto un regalo poco utile per il vostro compleanno? Pazienza, non gettatelo, potrete sempre riciclarlo in qualche altra occasione. Prendete sempre il meglio da ogni situazione. L’arrivo dei parenti porta scompiglio, ma anche allegria.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il sestile lunare vi permette di contare su alcune persone di fiducia, a cui affidare alcuni compiti che ritenete piuttosto importanti e faticosi. Mentre siete ancora a pranzo, vi ricordate di aver promesso a un amico che sareste andati a trovarlo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se doveste lavorare di domenica, il partner potrebbe non esserne affatto felice. Rimediate concedendovi almeno di trascorrere insieme tutta la serata. Con la quadratura della Luna, gli alterchi sono all’ordine del giorno. Sta a voi riuscire a gestirli al meglio.

Pesci. 20/2 – 20/3

Una gita fuoriporta per la famiglia sarà resa perfetta dal trigono della Luna. Con voi alla guida, esperta o meno che sia, il divertimento è assicurato. Ripassate alcune informazioni in modo da non farvi cogliere impreparati sui monumenti più importanti.