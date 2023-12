Oroscopo di oggi 11 dicembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 11 dicembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 11 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

La settimana debutta senza troppo clamore, anche perché voi non avete molta voglia di mettervi del tutto in gioco. Eppure sarebbe meglio farlo! “Chi non risica non rosica”, e anche se ci doveste rimettere qualcosa, potreste dire di averci provato.

Toro. 21/4 – 20/5

Vorreste confidare qualcosa a un amico, ma poi ci ripensate. E se andasse in giro a spifferarlo ai quattro venti? Meglio tacere per essere sicuri. Ultime ore con la Luna in Scorpione: verità da guardare in faccia senza mai farvi prendere dal panico.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Poco vivaci, ma d’altronde per oggi non vi servirà la verve dovendo pensare a qualcosa di noioso e ripetitivo. Tuttavia, se ci metteste passione... Anche lo scartabellare tra le scartoffie può divenire interessante. Segreti da scoprire non ne avete?

Cancro. 22/6 – 22/7

Approfittate della mattinata con la Luna che ancora vi favorisce, per pianificare un appuntamento importante e dare così il massimo di voi stessi. Nel pomeriggio l’energia potrebbe calare e potreste aver bisogno di un bel caffè, ma non esagerate!

Leone. 23/7 – 23/8

Se nella coppia manca l’entusiasmo, occorrerà riaccenderlo pianificando qualcosa da fare insieme. Tutto può andar bene, anche un giro a fare shopping. Ravvivate i vostri rapporti interpersonali mollando ogni freno. Potete sentirvi sempre al posto giusto.

Vergine. 24/8 – 22/9

L’apparenza inganna, ma voi riuscite a capire chi avete di fronte senza affidarvi alle parvenze esteriori. Perché si sa, “l’abito non fa il monaco”! Inutile girare intorno a un argomento che è diventato tabù. Meglio affrontare... la gatta da pelare.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Sospetto e diffidenza possono essere cancellati solo dal dialogo e non da pavidi e sparuti sguardi. Cogliete subito al volo l’occasione propizia. Se non esprimerete i vostri sentimenti, prima o poi verranno comunque a galla causando scompiglio.

Scorpione. 23/10 – 22/11

In una riunione determinante per il vostro lavoro, usate l’arte oratoria del sestile Mercurio-Venere, e vedrete che le proposte che farete saranno accolte. La volontà non manca e le vostre gratificazioni andranno anche al di là delle più rosee aspettative.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La seconda parte della giornata sarà forgiata dalla Luna in arrivo in casa vostra che, in quadratura con Saturno, porterà limiti da superare. Non saltate a conclusioni affrettate! Prima di dare spazio a un sentimento di gelosia, pensateci bene.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Visto l’appoggio del sestile di Mercurio con Venere, avrete dalla vostra la possibilità di sfruttare un inedito tocco artistico che farà la differenza. Responsabili e precisi, non vi preoccuperete troppo degli oneri possibili, quanto più del risultato.

Acquario. 21/1 – 19/2

Già durante il pomeriggio, le cose miglioreranno a vista d’occhio. Nel frattempo, tenete duro nonostante le difficoltà che vi si dovessero presentare. Togliete dall’imbarazzo un collega alle prese con i rimproveri di un superiore. Ve ne sarà grato.

Pesci. 20/2 – 20/3

Approfittate di un inizio settimana ottimo e fantasioso, grazie al trigono lunare con Nettuno. Spostamenti favoriti e al riparo dall’indecisione. La serata sarà forse meno entusiasmante per colpa della quadratura Luna-Saturno. No alla timidezza!