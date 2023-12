Oroscopo di Gennaio 2024 per tutti i segni secondo Artemide.

Ariete

Amore

Nel mese di gennaio 2024, Venere nel focoso Sagittario accende la tua vita amorosa, rendendoti particolarmente attivo in questo campo. È il momento ideale per iniziare il nuovo anno con nuove prospettive amorose. Se attualmente non hai una persona interessante nella tua vita, gennaio potrebbe essere il mese perfetto per trovare qualcuno di speciale. Per gli Arieti già in una relazione, è essenziale trovare tempo per appuntamenti e momenti di intimità. La connessione con il partner è forte, ma ricorda che ogni relazione richiede attenzione e cura. Prova a giocare a giochi divertenti come "Obbligo o verità" o "Non ho mai avuto io" per scoprire nuove cose l'uno dell'altro.

Soldi

Le abitudini durante le vacanze, come il cibo da asporto, i regali di Capodanno e gli acquisti spontanei, hanno avuto un impatto sul tuo budget più di quanto previsto. Tuttavia, non disperare: gennaio ti offre l'opportunità di migliorare la tua situazione finanziaria. Sfrutta le occasioni di guadagno che si presentano; il lavoro sembrerà più semplice e gratificante.

Salute

Sei incline all'esercizio quotidiano e a limitare i carboidrati semplici, ma le vacanze e gli ospiti possono interferire con i tuoi piani. Non tenere nascosti i tuoi obiettivi di salute ai tuoi cari; è molto probabile che non solo ti sosterranno, ma potrebbero anche decidere di unirsi a te nel percorso verso uno stile di vita più sano.

Toro

Amore

Nel segno del Toro, Venere si muove nel Sagittario, portando un'ondata di romanticismo. È il momento di cantare canzoni d'amore e prepararsi per appuntamenti divertenti. Presta attenzione a chi ti guarda mentre sfoggi le paillettes in una festa. Le stelle preannunciano che entro fine mese un ammiratore segreto potrebbe farsi avanti. Per i Toro già in una relazione, gennaio è il mese giusto per approfondire la conoscenza del partner, condividendo fantasie e sogni per il futuro, un dialogo intimo che va oltre le semplici conversazioni a cena.

Soldi

Con Giove, il pianeta dell’espansione, uscito dalla fase retrograda, le tue spese sono state contenute e forse hai optato per il fai-da-te per i regali di Natale. Dal 30 dicembre, Giove riprende il suo percorso diretto, promettendo guadagni finanziari significativi. Tuttavia, mantieni la cautela nelle spese e nascondi la tua carta di credito, dato che il Toro è un segno che predilige il risparmio e l'alfabetizzazione finanziaria.

Salute

Le lunghe vacanze di gennaio possono essere un test per la tua salute, evita di mangiare troppo o sperimentare con cocktail. Opta per cibi più leggeri e sani come frutta, verdura, pesce al vapore e petto di pollo con grano saraceno, mantenendo un regime alimentare equilibrato.

Gemelli

Amore

Con il Sole in Capricorno, questo è il momento ideale per osservare più da vicino le persone che incontri regolarmente, che sia durante le lezioni di yoga, in ufficio o nel tuo bar preferito. Tra queste conoscenze quotidiane potrebbe nascondersi qualcuno in grado di conquistare il tuo cuore. Per i Gemelli già in una relazione, è il momento di ravvivare la passione. Potresti pianificare una cena romantica a lume di candela o una serata divertente in città, solo voi due. L'importante è dedicarsi tempo di qualità, solo in coppia.

Soldi

Sebbene i saldi possano tentarti ad acquistare vestiti, Venere in Sagittario suggerisce di investire in viaggi o istruzione. Rifletti su ciò che realmente ti interessa in questo momento, ma evita spese importanti nella prima metà del mese a causa dell'influenza di Mercurio retrogrado, che potrebbe portare a decisioni finanziarie sbagliate.

Salute

Le vacanze di gennaio rappresentano un'ottima opportunità per ottimizzare la tua routine quotidiana. Trovare il giusto equilibrio tra lavoro e riposo è stata una sfida per te; ora è il momento di concentrarti su questo aspetto. Dedicare tempo sia al lavoro che al relax ti aiuterà a mantenere uno stile di vita più sano e soddisfacente.

Cancro

Amore

Con Venere nel Sagittario, il segno dei viaggiatori, è il momento perfetto per i nativi del Cancro di fare le valigie e partire all'avventura. Se non hai ancora progetti di viaggio, immergiti negli eventi pubblici. Potresti trovare occasioni per esporti, come tenere una conferenza o cantare al karaoke. Questo è anche un periodo ideale per i Cancro in una relazione: per rinvigorire il romanticismo, viaggiate insieme lontano dalla routine quotidiana.

Soldi

La luna nuova in Capricorno a metà mese porterà sorprese positive per le tue finanze. Dopo aver investito tanto nella tua carriera negli ultimi mesi, è giunto il momento di raccogliere i frutti e godere dei successi finanziari che ne conseguono.

Salute

Questo è un periodo cruciale per dedicarti a attività che rafforzano il tuo spirito e il tuo corpo. Che si tratti di meditazione, una lezione di ballo, godersi una cena deliziosa, incontrare gli amici o un mix di tutte queste attività, ricorda che nulla è eccessivo quando si tratta di curare il proprio benessere e quello delle persone a cui tieni.

Leone

Amore

Per i nativi del Leone, gennaio è un mese che porterà una ventata di freschezza nella vita amorosa. Venere in Sagittario ti sprona a divertirti e a flirtare. Le stelle sono favorevoli per incontrare la persona giusta in uno degli eventi festivi di questo periodo. Per i Leone che sono già in una relazione, Venere promette momenti di spontaneità e passione. Prova a organizzare un appuntamento in un cocktail bar alla moda, una fuga romantica fuori città per il weekend, o qualche altra avventura piccante per ravvivare la tua vita di coppia.

Soldi

Dopo aver rimosso le decorazioni natalizie, dedica tempo a riorganizzare il tuo spazio personale. Per te, in questo periodo, è essenziale creare un ambiente domestico che sia bello e confortevole, dove possa rilassarti dopo una giornata di lavoro. Le tue spese dovrebbero quindi concentrarsi su elementi che rendano la tua casa più accogliente e piacevole.

Salute

Il tuo focus in gennaio dovrebbe essere sull'equilibrio tra la vita sociale e il tempo personale. Nonostante il Leone si trovi a proprio agio nelle situazioni sociali, è importante ritagliarsi momenti di pausa per dedicarsi al proprio benessere. Concediti tempo per i piaceri semplici come un buon sonno, momenti d’amore, cibo gustoso, o un rilassante massaggio. Questo ti aiuterà a mantenere il tuo benessere fisico e mentale.

Vergine

Amore

Questo mese, la concentrazione tipica dei Vergine sul lavoro non dovrebbe oscurare il bisogno di divertimento e relazioni. Venere in Sagittario ti invita a rilassarti e goderti momenti di spensieratezza. È un periodo ideale per programmare appuntamenti e flirtare un po'. Per i Vergine già in una relazione, è essenziale rallentare e dedicare tempo a conversazioni profonde. Parlare apertamente del vostro futuro e condividere sogni e desideri rafforzerà il legame e arricchirà la relazione.

Soldi

Essere occupato ha il suo lato positivo: meno tempo per spendere i tuoi risparmi. Tuttavia, cerca di evitare spese impulsive fino alla fine del mese. E se ti capita di acquistare qualcosa di inutile durante i saldi, non preoccuparti troppo. Usa la tua creatività per trovare un modo per utilizzarlo in modo efficace e soddisfacente.

Salute

L’11 gennaio, con la Luna Nuova in Capricorno, ti aspetta un rinascimento nel campo della salute, dell’immagine e dello stile personale. È il momento perfetto per fare scelte salutari, come sostituire cibi pesanti con opzioni più sane, abbandonare le cattive abitudini e dedicarti all’esercizio fisico, come andare in bicicletta. Questi cambiamenti, ora più che mai, ti sembreranno naturali e facili da adottare.

Bilancia

Amore

Per i nativi della Bilancia che aspirano a incontrare qualcuno di speciale, Venere in Sagittario apre nuove opportunità. È il momento di farsi notare, sia sui social media con selfie e video, sia nella vita reale, partecipando a feste da ballo o presentazioni lavorative. Per chi è già in una relazione, le stelle suggeriscono di dedicarsi a attività intellettuali con il partner. Provate a partecipare insieme a un quiz o una conferenza, arricchendo così i vostri argomenti di conversazione e la complicità di coppia.

Soldi

Hai scoperto il piacere di decorare la casa e fare regali fatti a mano durante le vacanze. Questo hobby potrebbe trasformarsi in una fonte di guadagno. Con il tuo innato senso artistico, considera di trasformare questa passione in un'attività lucrativa. Non solo ti divertirai, ma potrai anche migliorare la tua situazione finanziaria.

Salute

Dopo il periodo festivo, è il momento di riprendere in mano la tua salute e il benessere fisico. Considera l'acquisto di un abbonamento in palestra, uno smartwatch e una bilancia da cucina come investimenti per la tua salute. Questi strumenti ti aiuteranno a tornare a un regime di vita sano e a prenderti cura del tuo corpo nel modo migliore.

Scorpione

Amore

Con Venere che ha recentemente lasciato il segno dello Scorpione, rimane un sentimento di soddisfazione. Ora è il momento di focalizzarti su di te, dedicandoti allo shopping e a nuovi hobby che nutrano la tua anima e il tuo corpo. Questa cura personale ti renderà più radioso e attraente agli occhi altrui. Per gli Scorpioni in una relazione, è il momento di fare una pausa dalla routine. Organizza una gita fuori porta o una giornata alle terme con il tuo partner. Il tuo obiettivo per il mese è rilassarti e goderti il tempo insieme, ricaricando le energie.

Soldi

Venere ha contribuito a migliorare la tua immagine, il tuo stile e la tua autostima. Anche se queste attività possono essere costose, ricorda che il miglior investimento è quello che fai in te stesso. Trattati con una manicure alla moda, un nuovo taglio di capelli o alcuni accessori scintillanti come orecchini con cristalli. Queste spese non solo ti renderanno felice ma si riveleranno anche utili nel lungo termine.

Salute

La Luna Piena del 25 gennaio porta alla luce alcune verità importanti. Diventerà evidente chi nella tua vita ti carica di energia e chi, al contrario, la esaurisce. È il momento di esaminare attentamente il tuo circolo sociale e fare eventuali cambiamenti. Ascolta le tue sensazioni: esse ti guideranno a capire se stai facendo la scelta giusta per il tuo benessere.

Sagittario

Amore

Gennaio si rivela un mese eccezionale per i Sagittari, con Venere, il pianeta dell'amore, che entra nel tuo segno, aumentando il tuo fascino. Questo non è il periodo per trascorrere le serate in solitudine; invece, immergiti nelle festività natalizie. Per chi è già in una relazione, si ha la sensazione che tutto stia andando per il meglio. Venere porta una dolce energia alle relazioni, rendendo questo il momento perfetto per realizzare insieme i tuoi progetti invernali, come una gita in glamping o l'apprendimento di qualcosa di nuovo.

Soldi

Ti senti padrone delle tue finanze, grazie all'influenza positiva di Venere, che ti guida non solo in amore ma anche nelle questioni economiche. Questo periodo ti insegnerà a gestire meglio il denaro, non necessariamente a spendere meno, ma a farlo in modo più intelligente e ponderato.

Salute

Questo mese sperimenti la legge della conservazione dell'energia: più sei attivo, più energia guadagni. Continua su questa strada, resistendo alla tentazione di rimanere inattivo. Sebbene possa sembrare allettante rilassarsi sul divano, ora è il momento di essere attivi e dinamici, sfruttando al meglio questa fase energetica.

Capricorno

Amore

Celebra il tuo compleanno e l'inizio di un nuovo anno pieno di grandi progetti e idee. Per i Capricorno, è il momento ideale per esplorare nuovi hobby, che potrebbero essere un corso di canto, di lingue straniere o di ballo. Queste nuove attività potrebbero portarti a interessanti incontri. Per i Capricorno già in una relazione, è essenziale approfondire i dialoghi con il partner, parlando di più che di semplici questioni quotidiane. Condividete i vostri sogni e sentimenti, rafforzando così il vostro legame.

Soldi

Questo gennaio sentirai l'urgenza di stabilire obiettivi e pianificare il futuro. Metti per iscritto i tuoi pensieri in un nuovo diario o crea una vision board. Le stelle sono allineate per aiutarti a realizzare i tuoi desideri, specialmente in questo periodo che segna la tua stagione astrologica.

Salute

L'11 gennaio, la luna nuova nel Capricorno porterà cambiamenti inaspettati ma necessari nella tua routine quotidiana. Questa nuova energia ti spingerà a lasciare il divano per andare in palestra o a smettere di indulgere in cattive abitudini, favorendo così un miglioramento della tua salute e benessere generale.

Acquario

Amore

Il tuo mese di gennaio è ricco di attività sociali, grazie all'influenza di Venere in Sagittario. Per te, Acquario, è un periodo ideale per circondarti di persone affini e lasciarti andare alla tua naturale facilità nelle relazioni sociali. Se avverti disagio con una nuova conoscenza, probabilmente non siete compatibili. Riconoscerai la persona giusta, poiché vi troverete sulla stessa lunghezza d'onda. Per gli Acquario in una relazione, è importante non esitare a discutere questioni importanti. Affrontare argomenti seri contribuirà a rafforzare la vostra unione, rendendo la coppia più solida che mai.

Soldi

Questo mese porta grandi promesse, con Plutone che entra nel tuo segno il 21 gennaio. Questo transito chiarirà la direzione migliore per te in termini di carriera e finanze. Nel frattempo, preparati esplorando nuove opportunità, informandoti sugli stipendi dei professionisti nel tuo campo, o acquisendo competenze che ti daranno un vantaggio competitivo.

Salute

Se ultimamente hai sentito che ogni passo avanti verso uno stile di vita più sano equivale a due passi indietro, ora è il momento di agire. Il Sole in Capricorno ti incoraggia a essere persistente nel raggiungere i tuoi obiettivi di salute e fitness. Affronta con determinazione il tuo percorso verso il benessere, sfruttando questa energia per fare scelte salutari e attive.

Pesci

Amore

Questo gennaio, la tua intuizione è eccezionalmente affilata. Che si tratti di affari lavorativi o di scegliere il regalo perfetto per un amico, sembra che tu riesca a leggere nella mente delle persone. Utilizza questa abilità nelle tue relazioni per distinguere chi ti valuta sinceramente da chi non lo fa. Per i Pesci in una relazione, il piano per gennaio è quello di condividere sogni e aspirazioni con il partner. Pensa a dove ti vedi nel 2024, quali sono i tuoi obiettivi e desideri. È il momento ideale per discutere queste importanti questioni.

Soldi

Se hai speso più del previsto per i regali di Capodanno, non temere. La generosità viene sempre ricompensata. Ciò che hai donato ti tornerà, magari con interessi. Continua ad essere generoso con i tuoi cari e considera la possibilità di fare opere di beneficenza, come portare donazioni in un rifugio o iscriverti per donazioni regolari.

Salute

Nel mese di gennaio, non rischi di aumentare di peso, ma potresti riscontrare mancanza di appetito, insonnia e perdita di peso. Dormire otto ore a notte, mantenere un'attività fisica moderata e dedicarti alla cura personale sono fondamentali. Prova a visitare le terme o a divertirti in un parco acquatico; le attività legate all'acqua sono particolarmente benefiche per i Pesci.