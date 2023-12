Oroscopo di domani 19 dicembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 19 dicembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 19 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Provate a evitare più intoppi possibile per oggi. Restate un po’ defilati, senza pretendere troppo nemmeno da voi stessi o da chi vi sta accanto. Vi ripetete che tra poco è Natale e avete da preparare mille cose. L’ansia non fa che peggiorare le cose.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna nel mediatico Pesci e in più il suo sestile con Urano vi guidano senza paura. Siete a vostro agio e vincerete lo stress con intense collaborazioni. Le amicizie hanno la meglio in questo periodo e riuscite a dedicar loro un po’ di tempo. Meno male!

Gemelli. 21/5 – 21/6

Mentre il tempo passa veloce, vi potreste lasciare sfuggire delle buone occasioni per via dei sensi sopiti a causa della dissonanza lunare. Mettete da parte le buone intenzioni per il prossimo anno. Ciò che conta è agire, e anche alla svelta.

Cancro. 22/6 – 22/7

Le frecce da voi scoccate vanno quasi tutte dritte al bersaglio. Alcuni risultati sorprendono anche voi stessi. Mettete da parte la ritrosia. La concordia della Luna nei vostri confronti vi rende pronti a recepire subito le idee del partner.

Leone. 23/7 – 23/8

Occorre un chiarimento prima che le cose non dette diventino macigni fra voi e il vostro interlocutore, anche se non ne avete voglia. Potete superare alcune parole con l’aiuto di una persona al vostro fianco che vigila e veglia su di voi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Certe inimicizie si potrebbero palesare improvvisamente in questo momento e portare scompiglio nella vostra organizzazione dettagliata. Reagite con gentilezza anche verso chi vi tratta con sufficienza. Sarà l’altro a farci una brutta figura.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non sempre riuscite a sfruttare appieno tutto il potenziale che avete a disposizione. Verrete messi alla prova durante un praticantato. Se il capo vi tiene di mira, non è perché ce l’ha con voi, ma vuole vedere dove riuscite ad arrivare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

I sentimenti prendono il largo, grazie al trigono Luna-Venere. Esprimeteli in tutti i modi, anche portando il caffè a letto a un familiare. I sensi si risvegliano, nulla di male. Se poi potete condividere tutto questo con chi amate, meglio!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il nervosismo della Luna verso Marte potrebbe mettervi in cattiva luce negli studi o al lavoro. Meglio calmare i bollenti spiriti con una sessione in palestra. Dovete ancora festeggiare il vostro compleanno, ma non riuscite a mettervi d’accordo sugli invitati.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Comunicativi e volitivi più del solito, per intercessione del sestile lunare con Plutone. I vostri interlocutori non dovranno decifrare i vostri messaggi. Dopo un momento passato con altre persone, potreste aver bisogno di stare un po’ per conto vostro.

Acquario. 21/1 – 19/2

Per i regali di Natale forse state rischiando di spendere un po’ troppo. Moderate le uscite, se le entrate restano sempre più o meno le stesse. Non rinunciate al cambiamento per paura delle novità. All’inizio sarete destabilizzati, è normale.

Pesci. 20/2 – 20/3

La congiunzione Luna-Nettuno vi invita con garbo alla riservatezza. Semplicemente non andate a spifferare tutti i vostri segreti in giro. Bene in amore un po’ meno bene nel mondo degli affari, ma d’altronde non si può avere proprio tutto.