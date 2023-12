Oroscopo di oggi 18 dicembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 18 dicembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 18 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Invece di collaborare, oggi avreste voglia di fare tutto da soli. Valutate bene però, se vi conviene davvero o è solo un vostro capriccio. L’intraprendenza è frenata da alcuni timori dell’ultimo minuto. Non riuscite a saltare l’ostacolo.

Toro. 21/4 – 20/5

Con il sestile della Luna e il trigono di Mercurio, entrambi in ottimi rapporti con Giove, vi sentite molto bene. Inizio di settimana brillante! Grazie alla vostra abilità dialettica, terrete testa a un’intensa discussione con i colleghi, e l’avrete vinta.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Se la vostra professionalità viene messa in dubbio, non potete far altro che arrabbiarvi malamente. Perché non dimostrate il contrario? La Luna in Pesci vi mette di fronte a dubbi e scelte poco chiare. Aspettate che la nebbia si diradi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Vi mettete a parlare con un conoscente che avete sempre salutato a mezza bocca, e scoprite di avere molte più cose in comune del previsto. La Luna in trigono al vostro segno fa cadere il velo del pregiudizio dai vostri occhi. Meglio così.

Leone. 23/7 – 23/8

Non riuscite a capire immediatamente l’utilità di alcune cose. Nel frattempo, seguite il consiglio spassionato di un amico restando nel dubbio. Invece di usare il navigatore non aggiornato, per una volta affidatevi alle indicazioni dei passanti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Per colpa della Luna nel vostro segno opposto, il vostro lunedì assomiglia un po’ a un pantano o a delle sabbie mobili. Tutto è così lento... Non potete velocizzare certe pratiche burocratiche importanti. Potreste, nel frattempo, pensare ad altro.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Uno sforzo eccessivo a volte non determina la conquista di quanto sperato. Più che inutile, potrebbe rivelarsi addirittura quasi deleterio. Meglio attendere il momento giusto per chiedere una mansione diversa da quella che svolgete adesso.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Le intuizioni della Luna in un segno d’Acqua come il vostro vi saranno molto utili. Non avete bisogno di seguire il libretto delle istruzioni. A tu per tu con la persona che amate, esprimete quello che provate senza sentirvi in imbarazzo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna in dissonanza con il vostro cielo vi porta fuori rotta più spesso del previsto. Il capo vi redarguisce: siete con la testa fra le nuvole. Potreste perdere certi privilegi che avevate guadagnato, ma forse d’altronde non ne avevate bisogno.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Seguite le idee luminose degli ottimi rapporti fra la Luna, Mercurio e Giove, e non vi ritroverete a corto di saggezza. Avete una buona parola per tutti. Fascino e charme non mancano di stupire gli astanti, e se sfoggiate anche un bel sorriso, siete al top.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna vi ha da poco abbandonato e vi sentite più stanchi del previsto nell’iniziare una nuova settimana. Cercate di metterci più entusiasmo. Non tutte le faccende che dovete svolgere sono sempre di vostro gradimento, ma dovete sopportare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Sceglierete la prudenza e la serietà di Saturno in congiunzione con la Luna nel vostro segno o l’ottimismo e l’intelligenza di Giove e Mercurio? Potete adattarvi con facilità a qualunque situazione. Non per questo perderete la vostra personalità.