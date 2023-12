Oroscopo di oggi 20 dicembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 20 dicembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 20 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

La visita della Luna in casa vostra vi rende impulsivi e dinamici, ma potreste commettere qualche errore di valutazione per via di Mercurio in quadratura. Meglio non farvi prendere la mano e usare cautela soprattutto nelle situazioni più delicate e intricate.

Toro. 21/4 – 20/5

Mentre vi dedicate ai vostri progetti, è probabile incappare in qualche baldanzoso personaggio che vuole solo mettersi in mostra. Allontanatelo! A volte bisogna compiere un gesto eclatante, forse teatrale, per farsi capire. Ma forse ne vale la pena!

Gemelli. 21/5 – 21/6

Ci pensa la Luna in Ariete a darvi la sveglia. Le energie ritornano alla grande e non vedete l’ora di collaborare con gli altri: quante idee! Durante questo periodo non è difficile sgarrare, tra dolciumi prelibati. Approfittate della cyclette.

Cancro. 22/6 – 22/7

Vorreste mettere in risalto le vostre qualità, ma potreste finire per ottenere l’effetto contrario. “Il troppo stroppia”, recita un antico proverbio. La dissonanza lunare vi invita innanzitutto alla prudenza: per quanto possibile, evitate rischi inutili.

Leone. 23/7 – 23/8

Volete che le vostre luci di Natale siano le più abbaglianti del palazzo. Ma non ha alcun senso di fare un’assurda gara con i vicini. Grazie al trigono della Luna, già brillate fra gli altri. Riceverete dei complimenti, che volete di più?

Vergine. 24/8 – 22/9

Lasciate perdere ogni mania di perfezionismo, almeno per oggi. Potete accontentarvi di un risultato mediocre e giusto, anche se non ottimo. La vostra attenzione non è al cento per cento. Pazienza, potete anche lasciar fare al caso per una volta.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Per via della Luna ostile in Ariete, aumentano le contrapposizioni di vedute. Inutile tentare di sfondare una porta aperta. Cambiate subito tattica. Magari il vostro approccio non è stato proprio dei migliori. Intanto chiedete scusa, e poi si vedrà.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il dovere vi chiama, anche se la volontà non è al cento per cento. Sentite già l’aria di festa e concentrarvi è difficile. Però tenete duro! Il partner vi fa delle richieste precise: ascoltatele e provvedete, in qualche modo, a esaudirle.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’ardore della Luna in Ariete vi convince a fare quel passo in più che vi mancava. Prendere una decisione rapida sarà molto più semplice adesso. Non aspettava altro che una telefonata. Ora che avete rotto il ghiaccio preparate le mosse future.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Occhio alle ombre e alle indiscrezioni possibili della quadratura della Luna con Mercurio. È opportuno prevedere sempre un piano B, non si sa mai! Meglio scartare l’idea di rimanere imbottigliati in mezzo al traffico. Prediligete i mezzi pubblici.

Acquario. 21/1 – 19/2

Le vostre idee ricevono una marcia in più e più facile sarà anche riuscire a comunicarle in maniera efficace, evitando errori e distrazioni. I preparativi da fare sono molti prima delle festività imminenti, ma a voi piace addobbare la casa.

Pesci. 20/2 – 20/3

Fate programmi in modo da evitare troppe perdite di tempo, e ne avrete anche per incontrare gli amici. Idee per biglietti di auguri natalizi? Una capatina su qualche motore di ricerca per avere qualche spunto in più. Ultimi regali a cui pensare!