Oroscopo di oggi 21 dicembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 21 dicembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 21 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Ottime le vostre energie, grazie al trigono lunare con Marte. Riuscite a fare molte cose, bene e anche in poco tempo. Concedete un aiuto. Non male poter portare qualche euro in più nelle vostre tasche, anche perché le spese non sono poche.

Toro. 21/4 – 20/5

Un legame particolare, forse non convenzionale, potrebbe farvi battere il cuore più del previsto a causa dell’opposizione Venere-Urano. Nelle vostre scelte potrete seguire molto meno le mode in questo periodo. Preferite essere voi stessi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Per fortuna, grazie all’appoggio della Luna e all’aiuto dei colleghi, tutto fila liscio. Non potete rimproverare nessuno. Meglio davvero così! Le ore al lavoro volano, se c’è complicità e collaborazione. Decisioni da prendere in un lampo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Le avventure che desideravate forse non sono alla vostra portata e poi siete davvero sicuri che si sarebbe trattato di una cosa allettante? Non prendetevela con il partner o con un familiare, se non ricordate dove avete messo un oggetto.

Leone. 23/7 – 23/8

Con il trigono lunare, la vostra veduta spazia oltre i confini che avevate in precedenza immaginato. Si può sempre migliorare, in ogni occasione. Un ultimo preparativo, e siete pronti per uscire con gli amici. Scegliete voi la meta, senza dubbi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non risponderete a un saluto solo perché eravate sovrappensiero, ma l’altro pensa che lo avete fatto apposta. Che pasticcio, occorrerà chiarire. Un piccolo malinteso rischia di rovinarvi la giornata. Riprendete in mano le redini della situazione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Rallentati dalla Luna ostile, il rendimento potrebbe subire una flessione. Niente di particolare, e se spremerete le meningi, supererete l’impasse. L’autobus non è puntuale e il vostro ritardo aumenta. Meglio avvisare subito il diretto interessato.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non è sempre facile accettare tutti i compromessi. In amore oggi preferireste una ventata di libertà, con l’opposizione tra Venere e Urano. Questo giovedì rischia di essere più pesante del previsto, se emotivamente non siete al cento per cento.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Sicuri nelle vostre decisioni, non sarà difficile scegliere il giusto outfit per la serata. Andate a colpo sicuro, grazie al trigono della Luna a Marte. Gli ostacoli che prima vi apparivano quasi insormontabili ora diventano un percorso fattibile: bene!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Nonostante i rimbrotti della dissonanza lunare, il sestile Mercurio-Saturno vi tiene compagnia. Metodici e responsabili, chi avrà la meglio? Avete stilato una lista con tutti i regali abbinati alle persone. Ne manca qualcuno? Rimediate subito.

Acquario. 21/1 – 19/2

Ci sono dettagli che potreste rivedere, ma la fretta di consegnare il lavoro prima delle festività vi porta a fare il passo più lungo della gamba. Non fate in modo che un piccolo litigio degeneri. Con le giuste parole potrete placare gli animi.

Pesci. 20/2 – 20/3

I buoni rapporti fra Mercurio e Saturno vi invitano alla prudenza in ogni circostanza, soprattutto se dovete firmare documenti importanti. Le vostre caute frasi forse non saranno il massimo del romanticismo. Ma ciò che conta è l’effetto.