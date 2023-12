Oroscopo di domani 26 dicembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 26 dicembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 26 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Dopo aver acceso una playlist natalizia, contribuite a creare la giusta atmosfera anche con il vostro atteggiamento positivo, festoso e divertente. È bello accogliere gli ospiti, ma alla fine chi sparecchierà la tavola? Proponetevi senza indugio.

Toro. 21/4 – 20/5

I giochi da tavola non mancano e dopo il pranzo intrattenete i familiari con interminabili partite. Avete il polso della situazione, meglio così. Non montatevi la testa per una piccola vincita a tombola. Esultare in mezzo a tutti non sarebbe da voi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Queste giornate festive possono anche diventare un po’ stressanti, se vi lasciate prendere dall’ansia da prestazione. Calma, nessuno vi giudica. Pensate forse che tutti stanno a guardare l’abito con un difetto “invisibile”. Solo voi ci fate caso.

Cancro. 22/6 – 22/7

Nel pomeriggio la Luna correrà a farvi visita, portando in dono, con il trigono di Saturno, grande responsabilità. Potete assumervi un impegno. La dolce metà vi ringrazierà per quello che fate e per la fiducia che dimostrate di dare e di avere.

Leone. 23/7 – 23/8

Con il partner farete a gara a chi più si dà da fare per la famiglia. Ma non serve mettervi sul piedistallo, potete semplicemente collaborare. Anche se i film che danno al cinema non vi piacciono troppo, fate un piccolo sacrificio per gli altri.

Vergine. 24/8 – 22/9

In alcuni centri commerciali si montano piste per pattinare sul ghiaccio. Vorreste provare, ma avete il timore di non fare una bella figura. Avete la testa sulle spalle, come si dice, e non vi permettereste mai di fare una cosa senza senso.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Vi alzate presto per una gita fuoriporta, benaugurata dal trigono della Luna. Pieni di energia, non avete voglia di poltrire né di dormire troppo. Fiduciosi verso il prossimo, non dubitate neppure per un attimo delle persone che vi stanno accanto.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Le vostre offerte sono da accettare, anche perché siete disposti a farvi in quattro per familiari e amici. Ma non tutti vi capiscono subito. Avete paura che una visita ai parenti sia un po’ noiosa, ma alla fine anche voi vi divertirete.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Mattinata pesantuccia per via dell’opposizione lunare a Marte e Mercurio. Certo, se ieri avete fatto tardi, oggi vi dovrete riposare un po’. Ci sono i piatti e le stoviglie da sistemare, la casa da riordinare e rassettare. Ci vorrebbe un aiuto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La ricompensa per i vostri meriti non tarderà ad arrivare. Favorevoli responsi, se dovete a breve entrare per la prima volta nel mondo lavorativo. Per oggi non pensate a rispondere alle mail. Potete rimandare a domani e adesso... godetevi la festa.

Acquario. 21/1 – 19/2

Per una volta potreste anche lasciar perdere le vostre manie di perfezionismo, e abbandonarvi pienamente e semplicemente alla bella atmosfera festiva. Una visita a un presepe vivente con tutta la famiglia potrebbe davvero accontentare un po’ tutti.

Pesci. 20/2 – 20/3

La partenza potrebbe essere ritardata da un intoppo causato dalle bizze della Luna con Nettuno, ma con il passare delle ore, la situazione si sbloccherà. Il transito della Luna nel segno del Cancro e il suo trigono con Saturno ricuciranno ogni strappo.