Oroscopo di domani 29 dicembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 29 dicembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 29 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Un nuovo progetto? Partite con il piede giusto, per merito della Luna nel caloroso Leone. Occhio agli eccessi specie a tavola, se avete esagerato. Supererete in un battibaleno le difficoltà. Inizialmente c’era imbarazzo? Ora scioglierete il ghiaccio.

Toro. 21/4 – 20/5

La strada non è tutta in discesa, per colpa del quadrato della Luna a Giove. Non fatene un dramma, e continuate a camminare magari rallentando un po’. Lo svantaggio iniziale si trasformerà in un’agevolazione. Intanto, però, tenete duro e non arrendetevi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Gli spunti sono ottimi, grazie al sestile lunare e alla possibilità che avete di mettere a frutto alcune idee. Rendete partecipi colleghi e amici. Il carburante c’è e se lo usate con morigeratezza, sarà sufficiente per fare il percorso immaginato.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna prosegue il suo percorso transitando nel segno vostro vicino, il Leone. Dopo giornate parecchio intense, potrete rilassarvi almeno un po’. Calcoli precisi vi permettono di fare affidamento su risorse lavorative senza dover chiedere in giro.

Leone. 23/7 – 23/8

Anche se certe alleanze non vanno a buon fine a causa della dissonanza Luna-Giove, non ve ne preoccupate troppo. Avete un piano di riserva. Proponetevi a destra e a manca, spedite curricula. L’occasione arriverà da dove meno ve l’aspettate.

Vergine. 24/8 – 22/9

A volte, se la compagnia non è proprio quella giusta, preferireste fare il tragitto da soli. Tuttavia poi ci ripensate e concedete un passaggio. Potete superare certe contraddizioni usando prima di tutto il buonsenso. Troverete la via migliore.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non arrivate a conclusioni affrettate e preferite conoscere tutta la storia e non solo qualche piccolo episodio: “L’abito non fa il monaco!”. Per via del sestile lunare, partecipate attivamente alla riunione di condominio ed esprimete un parere.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Nonostante la disarmonia della Luna nell’egotista Leone, potete contare su Venere in sestile con Plutone. Talenti nascosti da far fiorire. Utilizzate le corrette combinazioni di colore per un outfit vincente. Lasciatevi guidare dall’intuito.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Serata interessante, con Venere che lascia lo Scorpione per raggiungervi di buon grado. Accogliete il pianeta dell’amore a braccia aperte. Le avventure non si conteranno più in questo periodo. E voi non siete certo i tipi che dicono di no.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Lo spirito medianico dell’armonia fra Venere e Plutone vi rende in grado di scegliere d’impulso, senza dover per forza ragionare a lungo. Guadagnate tempo e non fatevi mai cogliere impreparati. Un piccolo successo, forse professionale.

Acquario. 21/1 – 19/2

Rispondete in maniera amichevole anche a un collaboratore che non vi ha trattato proprio con i guanti di velluto. Ci farete una bellissima figura. La Luna in opposizione vi mette di fronte a delle scelte. Non vi farete prendere dal panico facilmente.

Pesci. 20/2 – 20/3

Ogni tanto riserbo e distacco sono utili. Intuite in profondità la giustezza o meno di un’azione concreta, ma poi non vi sapete decidere. L’aperitivo con i colleghi dura molto più del previsto? Il partner potrebbe avere qualcosa da ridire.