Oroscopo di domani 3 gennaio 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 3 gennaio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

L’atmosfera nella coppia è più distesa e sebbene alcune questioni economiche vi vedano ancora in disaccordo, l’amore è il collante che aggiusta ogni cosa. La salute è buona, ma non rimandate l’iscrizione in palestra. Avete una buona riserva energetica da utilizzare.

Toro. 21/4 – 20/5

Con la disponibilità e il favore che il cielo mostra nei vostri riguardi, gli ostacoli che incontrate sono del tutto superabili, a patto di saper mantenere la calma. La vostra resistenza ai cambiamenti vi rende timorosi di fronte alle novità, ma la vita è bella perché è varia.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna in Bilancia vi riporta in quota. Risolvete questioni legali e assicurative da tempo in sospeso. Voglia di acquisti e di un nuovo look. Ideale per assistere a concerti o commedie teatrali, e magari scambiarvi effusioni con l’amato bene.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna in Bilancia vi complica un po’ la giornata soprattutto a livello professionale e familiare. Il dilemma è sempre lo stesso: lavoro o amore? Niente di serio, soltanto un lieve disagio che non vi permette di apprezzare la fortuna che vi è capitata.

Leone. 23/7 – 23/8

Il dinamismo e la voglia di brillare si armonizzano e si esprimono con equilibrio. Il tono della voce pacato vi vale degli ascoltatori più attenti. Quando l’istinto e la ragione procedono affiancati, qualunque decisione presa si rivela quella giusta.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se qualche settore della vita sembra preso d’assalto e vi costringe alla vigilanza, almeno per quanto riguarda la carriera e gli affari potete rilassarvi. Difendete la vostra privacy dalle interferenze esterne e non permettete a nessuno di metterci il naso.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La sicurezza delle opinioni e la solidità delle idee impressionano favorevolmente una persona che si dichiara pronta a sostenere le vostre iniziative. Clima tranquillo, animato da un filo di vivacità promosso da Venere. Dinamismo e buonumore vi accompagnano.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Nonostante razionalmente non ci siano motivi per essere diffidenti, l’istinto di procedere guardandovi le spalle è più forte di voi. Mettendo sul piatto della bilancia i torti subiti e i torti fatti, potete dormire sonni tranquilli, i conti tornano.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Curate le pubbliche relazioni e tenetevi aggiornati sulle possibilità del mercato estero, se volete ampliare il vostro raggio d’azione. Vivacizzate la routine attingendo alla fantasia e aprendovi con il partner a interessi, progetti e nuove amicizie.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Tutte le vostre energie sono concentrate su professione e sport, ma in fatto di carezze e conferme lasciate chi amate a bocca asciutta. Rivalità. Ogni scusa sarà buona per bisticciare, se vi arroccate su prese di posizione gratuitamente bellicose.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con il favore della Luna, già dal risveglio tutto fila liscio, gli altri vi sorridono e la vostra immagine allo specchio appare convincente. La vostra positività attira consensi. Serata perfetta per partecipare a ricevimenti e incontri culturali.

Pesci. 20/2 – 20/3

I colpi di testa e le fantasie sono mediati da amici disponibili. Dedicandovi all’interiorità, potrete scoprire in voi risorse sconosciute. Molte cose stanno cambiando. È importante non agire d’impulso e avere una visione realistica della situazione.