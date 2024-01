Oroscopo di oggi 4 gennaio 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 4 gennaio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 4 gennaio 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Un giovedì pieno sul fronte professionale. Con un atteggiamento elastico e disponibile, vi guadagnate l’appoggio incondizionato dei colleghi. Nonostante l’opposizione lunare, intelligenza e rapidità di esecuzione vi mettono al riparo da critiche.

Toro. 21/4 – 20/5

Sentimenti vigorosi, emozioni vive, ora profonde ora un po’ estreme, vi faranno sentire partecipi di quanto accade intorno a voi, ricchi di aspettative. La spontaneità apre tutte le porte, giocando diplomaticamente, troverete compromessi accettabili.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Neanche il fatto che siate al lavoro può togliervi il sorriso, grazie alla Luna in Bilancia, dispensatrice di creatività, dolcezza e intuito. È la giornata ideale per occuparvi di arte, cambiare look e fare acquisti indovinati di abbigliamento.

Cancro. 22/6 – 22/7

Niente strepiti, se oggi il partner prende le dovute distanze. Siete arroccati su posizioni inamovibili che scoraggiano qualunque proposta di pace. Dalla vostra avete tempestività e tenacia, tenete a bada l’emotività e la partita sarà tutta da giocare.

Leone. 23/7 – 23/8

Non lasciatevi sfuggire un’occasione d’oro e con una mossa elegante e tempestiva, portate a termine con successo affari, trattative e... conquiste. Voglia di nuovi acquisti, creatività, recupero di un rapporto che attraversa un momento di crisi.

Vergine. 24/8 – 22/9

La professione resta la vostra croce e delizia. Il senso del dovere vince la voglia di trasgressione e collaborare con gli altri tiene a bada i colpi di testa. La gestione degli affari reclama un polso deciso. Niente tentennamenti, rischi e imprese azzardate.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Tra gli amici vi fate un’ottima pubblicità e riscuotete consensi. Avete carisma, equilibrio e con le vostre trovate, vi aggiudicate un buon seguito di fan. La facciata è spensierata, ma dietro covate pensieri grigi che non riuscite a digerire. Abbassate la maschera!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se per colpa di un’incomprensione con amici e parenti si è interrotto il dialogo, cercate soluzioni ragionevoli e vantaggiose per tutti. Gestite con equilibrio, tutte le relazioni migliorano e persino la routine acquista una nota piacevole.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Una vittoria legale, una multa scampata, una controversia che si risolve a vostro favore sono sufficienti per farvi sentire baciati dalla fortuna. Da non escludere un incontro con un ex mai dimenticato e chissà che... non ricominci proprio ora.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non tutto ciò che avete in mente può essere messo in pratica, soprattutto a causa della situazione esterna che non è ancora ben definita. Se qualcosa o qualcuno vi ha deluso, è tempo di lasciare i brutti ricordi alle spalle. Rimettetevi in pista!

Acquario. 21/1 – 19/2

Un giovedì costruttivo, grazie alla coppia Luna-Mercurio che si fa in quattro per tenere insieme le vostre certezze. Progetti a breve scadenza. Siete aperti, creativi, comunicativi, con un fondo di serietà che piacerà a molti, soprattutto ai superiori.

Pesci. 20/2 – 20/3

Interessante questa giornata dal ritmo lento, ma che offre altresì ampi spunti di riflessione in merito a questioni economiche di un certo rilievo. Valutate le operazioni finanziarie con occhio critico, ma lasciate che sia l’intuito ad avere l’ultima parola.