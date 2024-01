Oroscopo di oggi 5 gennaio 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 5 gennaio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 5 gennaio 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Oggi siete l’immagine dello scontento. Magari rivangate cose ormai morte e sepolte che fareste meglio ad archiviare una volta per tutte. Modulando le vostre esigenze con quelle degli altri, potreste filare d’amore e d’accordo. Prendetene atto.

Toro. 21/4 – 20/5

È un periodo ambivalente in amore: da un lato riceverete conferme del vostro fascino, ma dall’altro metterete in discussione un rapporto di vecchia data. La situazione è in evoluzione, ma bisogna saperla gestire con metodo, pianificando ogni dettaglio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Mattinata con il sorriso, grazie alla Luna in Bilancia. Muovetevi con diplomazia, ma non rinunciate a prendere posizione. Idealismo, autostima. Il filone del cuore appare molto favorito, ma anche l’umore e la salute oggi vanno alla grande.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se la serenità domestica è turbata, la causa, più che della Luna in Bilancia, è della vostra ipersensibilità che trasforma delle inezie in dramma. Fate un passo in direzione dell’altro, le recriminazioni e i musi lunghi non risolvono i problemi.

Leone. 23/7 – 23/8

Un venerdì di relax all’insegna dell’amore, visto gli influssi astrali più che positivi. Tutto fila liscio come l’olio, con tanto di piacevoli sorprese. L’impulso diretto verso obiettivi concreti diventa costruttivo e vi assicura anche gli appoggi giusti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Lucidità e fermezza sono quanto di meglio potete desiderare per non abboccare a esche allettanti offerte da persone malevole e molto astute. Ridimensionate i progetti vaghi e incerti che danno poche garanzie e potrebbero costarvi cari... in tutti i sensi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna attraversa il segno sfiorando Plutone. Agite seguendo il vostro principio di giustizia e non fatevi incantare da gente ambigua e truffaldina. Il compito di Plutone è di far emergere quanto c’è di sommerso, bucando la coltre dell’apparenza.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Piccole circostanze favorevoli forniscono la soluzione a problemi grossi o a questioni che vi stanno particolarmente a cuore. Intuizioni preziose. Badate al sodo, alle difficoltà reali, invece di fare i “pedanti” e di impuntarvi per delle sciocchezze.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Le ultime ore della Luna in Bilancia rendono le circostanze ideali per rimuovere intoppi legali, per avere la meglio in discussioni familiari o con il parentado. Con il sostegno di qualcuno che vi conosce, prendete coscienza dei punti deboli delle vostre argomentazioni.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Messi alla prova dalla quadratura lunare, sarete costretti a rivedere i piani almeno per la mattina e a scendere a compromessi con le contrarietà. Mantenete lucidità e calma per non sprecare il lavoro fatto fin qui. Carisma e grinta di cui far tesoro.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con la Luna ancora per poco in Bilancia, andare d’accordo con gli altri vi rimane facile. Un’insolita arrendevolezza vi rende amabili e amati. La tolleranza alimenta la complicità nella coppia che vive dei momenti ricchi di magia e armonia.

Pesci. 20/2 – 20/3

Di veramente rilevante oggi per voi in cielo non c’è nulla, è una giornata tutto sommato tranquilla da dedicare al lavoro, allo studio, all’amore. Salute discreta, ma niente exploit. Fate attenzione alle intolleranze alimentari, specie se mangiate fuori casa.