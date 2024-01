Oroscopo di domani 6 gennaio 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 6 gennaio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 6 gennaio 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Nella calza della Befana ci sono debiti sbadatamente dimenticati e qualche ritardo nei rimborsi. Delusi? Agite da “adulti”: procedete con ordine. Se chiedete con gentilezza, otterrete la collaborazione dei familiari, in particolare delle persone più giovani.

Toro. 21/4 – 20/5

Molti di voi procedono speditamente nell’attività e guadagnano punti. Meno disteso il clima familiare e la vita a due, attraversata da tensioni. Si apre un periodo decisivo per gli affetti che si stanno rinnovando, in questo momento il dialogo va incoraggiato.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Ci sono da risolvere delle situazioni sospese da tempo. È il momento di prendervi un’opportuna pausa di riflessione per il lavoro e l’amore. Cogliete le suggestioni che vi arrivano da ogni parte per riuscire a entrare in comunicazione con più facilità.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna dal segno dello Scorpione si immerge nelle profondità del vostro cuore e libera “tutti”. Giovani e meno giovani pronti per un nuovo amore? Anche se le pressioni da parte delle persone intorno sono notevoli, seguite l’intuito: è vincente.

Leone. 23/7 – 23/8

Difficile conservare il buonumore, oggi che al seguito della Luna in Scorpione piovono una serie di contrattempi, di incertezze e di ansie. Ombrosi, diffidenti e insofferenti alle chiacchiere, vi ritirate in casa pantofole e telecomando in mano.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il sabato è una bellezza, con la Luna in Scorpione. La ragione vi sostiene nelle scelte professionali, dolci emozioni confortano il cuore. Tutto quanto iniziato con determinazione e impegno verrà portato a termine. Potete ritenervi soddisfatti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non è una buona giornata per recuperare crediti, esigere rimborsi, liquidare eventuali pendenze, accendere mutui, chiedere un prestito. Rimandate! Le questioni professionali vi assorbono molto, occhio però a non trascurare il partner. Ascoltatelo!

Scorpione. 23/10 – 22/11

La vostra Luna contrapposta a Giove vi suggerisce di mollare gli ormeggi e, in tutta autonomia, di attuare i cambiamenti da tempo accarezzati. Potendo contare su forza di volontà e agganci preziosi, potete dare il via a un progetto importante.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Un sabato senza infamia e senza lode, da dedicare tutto al lavoro. Non è il massimo, ma un po’ di calma piatta potrebbe anche esservi gradita. Dedicate più tempo ai vostri cari, è un buon momento per riscoprire la gioia e la magia del focolare...

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Befana oggi non porta solo dolciumi, ma anche buone opportunità e consigli preziosi. Azzardate qualcosa di nuovo in famiglia o in amore. Il Sole sostenuto dalla Luna vi consente di valutare dettagli che prima vi sfuggivano. Fatene buon uso.

Acquario. 21/1 – 19/2

Calma, diplomazia e pazienza sono le parole chiave con cui dovrete fronteggiare alcune posizioni che penalizzano lo svolgimento del lavoro. Una storia può nascere in viaggio, una arrivata al capolinea chiudersi con sollievo, una persona... deludervi.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in Scorpione e il Sole in Capricorno delineano una giornata costruttiva. Occasioni golose, appoggi, perspicacia e intuito. Giocate bene le vostre carte. Le ore scorrono sull’onda del pragmatismo, della partecipazione e, perché no, del divertimento.