Oroscopo di domani 12 gennaio 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 12 gennaio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Amichevole la Luna nell’Acquario che vi infonde una dose extra di vivacità. Con una nuova prospettiva davanti agli occhi, vi sentite rinascere. Gli amici vi sottopongono proposte e idee intriganti. Un’iniziativa da organizzare, un nuovo corso di studi.

Toro. 21/4 – 20/5

Oggi che la Luna vi prende di mira, tenete saldo il vostro centro, non raccogliete le provocazioni che mettono zizzania in amore e con gli amici. Dubbi, rivendicazioni, risentimenti per questioni di spazio, di potere o di ingiustificata gelosia.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Naturale che oggi sembri tutto più facile con la Luna in trigono dall’Acquario. Imprevisti fortunati vi coglieranno letteralmente di sorpresa. Potete cimentarvi in ambiti nuovi e soddisfare il desiderio di movimento con un viaggio di piacere.

Cancro. 22/6 – 22/7

Passata l’antipatica ostilità lunare, siete più leggeri e in ambito lavorativo più disponibili a collaborare. Datevi da fare per un progetto comune. Non mancano le occasioni per appagare le vostre ambizioni. A colpo d’occhio valuterete le migliori.

Leone. 23/7 – 23/8

Che baraonda nel cielo! La Luna vi espone a reazioni incontrollate e contraddittorie, stuzzicando il lato più orgoglioso del vostro temperamento. Amore e passione movimentano le vostre sensazioni, ma i cambiamenti in agguato vi precludono la sicurezza.

Vergine. 24/8 – 22/9

Siete pieni di progetti, non temete la fatica e avete voglia di mettervi in gioco per migliorare la vostra posizione. Meglio di così... Buona volontà, dimostrazioni di affetto e iniziative intriganti vivacizzano anche le coppie un po’ stanche.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Che iniezione di leggerezza con la Luna in Acquario! La configurazione ideale per uscire dallo stallo, per un riscatto a trecentosessanta gradi. Meglio il cuore in... pausa, per assimilare con calma le molte, forse troppe novità. Siete turbati.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Peccato che non appena riacquistato un certo equilibrio, intervenga la Luna in Acquario quadrata a Giove a rendervi inquieti con le sue istanze libertarie. Il fronte più esposto alla burrasca appare quello sentimentale, vessato da contrasti e battibecchi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Bella forza che siete allegri e pimpanti con la Luna in Acquario. Potete prendervi una bella rivincita su concorrenti, rivali e detrattori in genere. Azioni o parole scorrette dettate più che altro dalla gelosia? Mostratevi superiori: sarà la migliore risposta.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il cielo vi inclina a guardare con occhio benevolo i piccoli difetti altrui. Soprattutto con gli amici, oggi siete piuttosto affettuosi ed empatici. Marte e Giove rafforzano i legami esistenti e a chi è solo promettono nuovi amori. Viva le sorprese!

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna nel segno disarmonica a Giove accresce il vostro desiderio di libertà. Un atteggiamento assertivo vi aiuterà a cavarvi d’impaccio. Questa dissonanza può creare qualche scompiglio sul fronte familiare. Non è detto che sia un male.

Pesci. 20/2 – 20/3

Siete abili nel gestire le relazioni interpersonali, e nel tessere una rete di rapporti vantaggiosi per la carriera, di collaborazioni utili per il futuro. L’ambito sociale è alquanto animato. Fra qualche tensione e un po’ di tolleranza, appianerete le difficoltà.