Oroscopo di oggi 11 gennaio 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 11 gennaio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Tenete a bada l’ostinazione e il nervosismo, per non incrinare l’accordo con i colleghi e mandare a carte quarantotto un importante progetto. L’intesa di coppia mostra i segni del tempo? Le idee per ravvivarla sicuramente non vi mancano.

Toro. 21/4 – 20/5

Complice il trigono lunare con Urano, è la giornata ideale per rivendicare diritti professionali o chiedere un aumento, l’importante sarà usare i toni giusti. Per sbloccare una situazione stagnante, fidatevi di una persona molto seria, esperta e coscienziosa.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La necessità di adattarvi a nuovi scenari lavorativi non dovrebbe costituire un grosso problema per voi, sempreché moderiate le aspettative. All’occasione avete dimostrato di sapervi muovere agilmente, arrivando sempre alla meta desiderata.

Cancro. 22/6 – 22/7

Alcune questioni accantonate da tempo vi tengono in pugno e non trovate il modo per risolverle una volta per tutte? Fatevi aiutare da un amico. Nel vostro modo di comunicare siate più attenti all’ascolto del vostro interlocutore e ne sarete gratificati.

Leone. 23/7 – 23/8

L’impegno che mettete nell’attività è encomiabile, ma cercate di essere elastici e non pretendete che tutto sia fatto secondo i vostri metodi. Le emozioni vanno tenute a bada dalla prudenza, per evitare circostanze un po’ troppo coinvolgenti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con entusiasmo e grinta affrontate doveri e progetti, e una volta tanto siete pronti a mettervi in gioco senza riserve. Progressi lenti ma sicuri. Lasciate che anche le persone a voi care facciano le loro esperienze con l’autonomia che rivendicate per voi stessi!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il senso di responsabilità è la carta vincente per superare le difficoltà odierne. Difficili ma necessari chiarimenti con un collega o un collaboratore. Per trovare appagamento e un maggiore equilibrio, fate delle scelte precise: l’esitazione non vi fa onore.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Sostenute dalla Luna in Capricorno che vi rende brillanti e motivati, le vostre iniziative hanno innumerevoli chance per riuscire con successo. Giovedì ricco di novità, sereno per le amicizie, determinante per gli studi e costruttivo per il lavoro.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Anche se per voi il denaro ha un valore relativo, vi farà piacere apprendere che dal fronte economico sono in arrivo notizie molto promettenti. Un investimento sta dando i suoi frutti, non vi resta che raccoglierli e... metterli sotto il materasso.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La comunicazione con gli altri dovrebbe essere il più possibile improntata sull’autenticità. Mostratevi per quelli che siete, fragilità comprese. Fate appello sulla sensibilità per comprendere le ragioni del partner. Siete stati poco presenti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Qualcosa o qualcuno vi rende inquieti. Potrebbe essere il grillo parlante della coscienza, specialmente se custodite degli imbarazzanti segreti. Sensibilità e tatto per capire ciò di cui il rapporto di coppia ha bisogno. Un passo avanti sulla via della pace.

Pesci. 20/2 – 20/3

È la giornata ideale per lavorare con profitto, per passeggiare insieme alla persona che amate, fuori dal chiasso e dai luoghi affollati. La Luna in Capricorno ammicca complice a Nettuno, e il buonumore diventa il vostro prezioso alleato.