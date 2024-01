Oroscopo dell'Amore di Gennaio 2024 secondo Themis per tutti i segni zodiacali.

Ariete

Per coloro che stanno cercando l'amore

Venere nel Sagittario: Questo mese, con Venere nell'affine Sagittario, il tuo cielo astrale ti spinge a espandere i tuoi orizzonti sociali. È un periodo favorevole per fare progetti con gli amici e, in questo contesto sociale vivace, potresti incontrare qualcuno di speciale. La chimica sarà immediata e intensa, poiché scoprirai che questa persona ti stimola intellettualmente e ti offre costantemente nuovi spunti di apprendimento.

Suggerimento: I pianeti sono favorevoli ai tuoi desideri amorosi. Se cerchi una relazione seria e duratura, l'universo sembra pronto a esaudire questo desiderio. Se, invece, preferisci una avventura leggera e spensierata, anche questo è sotto un'influenza astrale positiva. La chiave è essere chiari sui tuoi obiettivi e desideri.

Per chi è in una relazione

Riflessione sulla tua relazione: In questo periodo, ti potresti sentire come se tu e il tuo partner foste un po' distaccati. La tua attenzione è stata rivolta a molte persone, tranne che alla tua dolce metà. È importante chiedersi: mi sento veramente in una relazione di coppia? La tua altra metà potrebbe percepire una mancanza di attenzione e cura da parte tua.

Suggerimento: Per rafforzare il vostro legame, prenditi del tempo per apprezzare e ringraziare il tuo partner per la loro pazienza e comprensione. Sì, la tua natura può essere impegnativa, ma è anche ciò che rende la relazione speciale. Per riconnettervi, organizza una vacanza di gennaio insieme, preferibilmente lontano da casa. Un breve viaggio potrebbe essere l'ideale per ricordarvi che formate una squadra solida e affiatata.

Toro

Per coloro che stanno cercando l'amore

Cambiamento delle Abitudini: Questo gennaio, lascia da parte la tua solita routine di goderti i piatti festivi mentre guardi commedie romantiche. Senti il bisogno di avventurarti fuori? Questo è influenzato da Venere, il tuo pianeta dominante, che ora si trova nel vivace Sagittario, spronandoti a uscire e divertirti. È il momento perfetto per esplorare nuovi ambienti sociali.

Attrazione e Connessioni: La tua energia e carisma sono al massimo, attirando verso di te persone positive e interessanti. Non esitare a scambiare sguardi con quella persona affascinante all'after-party. L'interesse sembra essere reciproco!

Suggerimento: Approfitta della Luna Nuova in Capricorno per pianificare i tuoi obiettivi per il nuovo anno. Lasciati alle spalle le vacanze e osa sognare in grande, poiché una nuova fase della vita ti attende.

Per chi è in una relazione

Energia Creativa in Casa: Gennaio ti vedrà trasformarti nella perfetta padrona di casa, con un'ondata di energia per organizzare e abbellire la tua casa. Questo è il momento ideale per aggiungere nuove piante d'appartamento, sperimentare con ricette dal tuo libro di cucina, e forse anche acquistare quel bellissimo paraspruzzi che hai visto online. Il tuo partner apprezzerà sicuramente questi cambiamenti.

Gestione delle Emozioni: Marte in Capricorno accenderà la tua passione, ma potrebbe anche portare un pizzico di aggressività. Quindi, quando vedi disordine come calzini sparsi, cerca di non arrabbiarti. Avvicinati al tuo partner con un approccio più morbido, e scoprirai che sarà più che disposto a soddisfare i tuoi desideri e bisogni.

Suggerimento: Utilizza l'influenza di Marte per ravvivare la tua vita amorosa, ma ricorda anche di mantenere la calma e la comprensione nelle piccole questioni domestiche.

Gemelli

Per coloro che stanno cercando l'amore

Dualità e Cambiamento: Questo mese, la tua caratteristica dualità si manifesterà in modo eclatante. Potresti sentirti spinto a effettuare cambiamenti radicali, sia nella tua vita professionale che in quella personale. Questo potrebbe significare un cambio di carriera, dal settore delle pubbliche relazioni a quello del fitness, o un cambio nei tuoi rapporti, passando da relazioni leggere e senza impegno a qualcosa di più serio e stabile. Le stelle sembrano indicare che è il momento giusto per questi cambiamenti.

Suggerimento: Durante il periodo di Mercurio retrogrado, è probabile che alcuni dei tuoi ex ricompaiano nella tua vita. Tuttavia, non lasciarti trasportare da un'eccessiva gioia per le loro congratulazioni festive. In questa situazione, è meglio mantenere un atteggiamento di riservatezza.

Compatibilità dei Segni: Esplora chi si addice a te secondo il tuo oroscopo per capire meglio la compatibilità tra i segni.

Per chi è in una relazione

Ricerca della Semplicità: Questo mese, e forse per tutto l'anno, il tuo focus sarà su una vita semplice e confortevole, senza la necessità di superare continuamente ostacoli o difficoltà. Questo si riflette anche nella tua relazione: desideri che il tuo partner renda la vita più semplice e piacevole, non più complicata.

Empatia e Comprensione: Quando ti senti sotto pressione, cerca di evitare reazioni di rabbia. Invece, prova a metterti nei panni del tuo partner. Potrebbe essere il momento giusto per una piccola pausa dalla relazione, per riscoprire l'importanza l'uno dell'altro.

Suggerimento: Le piccole cose possono fare una grande differenza nel migliorare la tua vita quotidiana. Considera di rinnovare il tuo look con un nuovo taglio di capelli, acquistare un maglione che ti piace, o goderti una cena deliziosa. A volte, la felicità si trova nelle cose più semplici!

Cancro

Per coloro che stanno cercando l'amore

Sogni e Romanticismo: Il nuovo anno porta con sé una energia sognante e romantica. Ti ritroverai immerso in attività artistiche come ascoltare musica, andare a teatro e creare arte. La Luna Piena nel tuo segno accentuerà queste tendenze, facendoti sentire come l'eroe o l'eroina delle tue commedie romantiche preferite. Preparati per appuntamenti divertenti e insoliti, come pattinare sul ghiaccio, gustare cioccolata calda e scambiare baci sotto la luna.

Suggerimento: Goditi questi momenti incantevoli e lascia che le relazioni si sviluppino con naturalezza. Queste nuove connessioni potrebbero evolversi in relazioni durature.

Oroscopo Generale 2024: Per una visione più ampia, dai un'occhiata al grande oroscopo per il 2024, che copre amore, denaro e salute.

Per chi è in una relazione

Ricordi e Condivisione: Questo mese, tu e il tuo partner creerete bellissimi ricordi non solo guardando serie TV durante le vacanze di Capodanno, ma soprattutto trascorrendo tempo insieme e con gli amici. Dopo le vacanze, vi sosterrete a vicenda nelle responsabilità lavorative e familiari, rafforzando il senso di essere una squadra.

Suggerimento: Gennaio farà risaltare il tuo lato più sensibile. Questo è il momento perfetto per il lavoro interiore e la crescita personale. Diventando la migliore versione di te stesso, migliorerai tutti gli aspetti della tua vita, soprattutto le tue relazioni. Questo periodo promette miglioramenti significativi nella tua vita amorosa.

Leone

Per chi cerca l'amore

Momento di Transizione: Quando il Sole entrerà in Acquario il 21 gennaio, segnando sei mesi dal tuo compleanno, sentirai una sensazione di transizione. È il momento ideale per riflettere sui tuoi obiettivi personali e amorosi. Se ci sono traguardi che non hai ancora raggiunto, ora è il momento di agire. Potrebbe trattarsi di creare un profilo su un sito di incontri o avvicinarti a quella persona interessante che frequenti al fitness club. Le stelle si stanno allineando per favorire incontri significativi.

Suggerimento: Più ti metti in gioco esprimendoti e interagendo con persone diverse, maggiore sarà la probabilità di trovare l'amore. Questo è un periodo propizio per esplorare nuove connessioni.

Compatibilità Zodiacale: Dai un'occhiata a "Sposiamoci" per scoprire le tendenze nelle proposte di matrimonio tra i diversi segni zodiacali.

Per chi è in coppia

Energia di Venere in Sagittario: Per la maggior parte del mese, Venere, il pianeta dell'amore, sarà nel segno avventuroso del Sagittario. Questo transito porta un'ondata di energia legata all'amicizia e all'avventura nella tua relazione. È il momento perfetto per fare qualcosa di diverso e spontaneo con il tuo partner, come acquistare un biglietto dell'ultimo minuto per una destinazione sconosciuta o intraprendere una nuova avventura insieme. Queste esperienze rafforzeranno il vostro legame.

Suggerimento: Se il tuo partner esprime il desiderio di farti un regalo straordinario, come regalarti una stella o portarti ai confini della terra, accogli con entusiasmo questi gesti. Non c'è motivo di dubitare di queste espressioni d'amore; invece, goditi il romanticismo e l'attenzione. Questo è un momento per apprezzare e valorizzare le azioni amorose.

Vergine

Per coloro che stanno cercando l'amore

Influenza di Mercurio Retrogrado: Mercurio, il tuo pianeta dominante, è in movimento retrogrado a gennaio. Questo transito potrebbe riportare nella tua vita una persona dal tuo passato che desidera una seconda opportunità. Prima di prendere qualsiasi decisione, è importante riflettere sulle ragioni per cui la relazione è terminata in passato.

Consiglio: Durante la fase retrograda di Mercurio, i tuoi piani riguardanti documenti, trasferimenti di denaro e viaggi potrebbero subire delle complicazioni. Tuttavia, questo non dovrebbe influire sugli incontri sociali o sulle attività come le lezioni di fitness. È un periodo utile per riconnettersi socialmente.

Elementi Zodiacali: Esplora gli elementi dell'oroscopo (Fuoco, Terra, Aria, Acqua) per comprendere meglio la tua personalità e i tuoi tratti caratteristici.

Per chi è in coppia

Desiderio di Ordine: Questo mese, sentirai l'esigenza di organizzare e semplificare tutti gli aspetti della tua vita, dalla stanza alla macchina, dalla carriera ai piani di vacanza, e anche nella tua relazione. Tuttavia, questo bisogno di ordine potrebbe non essere ben accolto dal tuo partner, che potrebbe desiderare più libertà e meno categorizzazione nella vita di coppia.

Suggerimento: Non insistere troppo sull'ordine perfetto. Un certo grado di disordine può essere benefico, come sostengono gli psicologi, promuovendo la creatività e una maggiore spontaneità. Prova a rilassarti un po' e ad accettare un certo livello di caos, che potrebbe rivelarsi sorprendentemente positivo per la tua relazione.

Bilancia

Per chi cerca l'amore

Iniziativa in Amore: Questo è il momento di agire! Se c'è qualcuno che ti interessa, come il tuo affascinante vicino o quella persona interessante nel tuo corso di lingue, è il momento di fare il primo passo. Con Venere in Sagittario, ti trovi in una fase in cui le connessioni intellettuali e le conversazioni stimolanti fioriscono. L'amore diventa un campo in cui puoi crescere e espandere i tuoi orizzonti.

Suggerimento: Dal 21 gennaio, con il Sole in Acquario, troverai ancora più facile comunicare. Sfrutta questo periodo per fare nuove conoscenze. Più persone incontri, maggiori sono le possibilità di trovare quella giusta per te.

Talismani Fortunati: Non dimenticare di dare un'occhiata ai talismani che possono portare fortuna nell'anno del Drago.

Per chi è in coppia

Rinnovamento e Socialità: Venere in Sagittario porterà un aumento significativo della tua autostima e ti spingerà a rompere la routine. Ogni giorno è un'occasione per curare il tuo aspetto e sentirti al meglio. Approfitta di questa energia per uscire di più con il tuo partner, partecipare a eventi sociali e riscoprire il piacere di essere insieme in pubblico.

Suggerimento: Gennaio è anche un periodo di crescita intellettuale per te. Potrebbe essere un ottimo momento per iscriverti a nuovi corsi, leggere libri impegnativi come "Guerra e pace", o dedicarti a qualsiasi forma di arricchimento culturale. Questo non solo ti arricchirà personalmente, ma potrà anche apportare una nuova dimensione alla tua relazione.

Scorpione

Per coloro che stanno cercando l'amore

Riflessione su Relazioni Passate: Durante la fase retrograda di Mercurio all'inizio del mese, potresti sentirsi tentato di riaprire le comunicazioni con un ex, magari sbloccandolo e ricominciando a chattare. Tuttavia, è importante riflettere se è veramente una buona idea. Chiediti se desideri davvero tornare a una relazione passata.

Consiglio: Potrebbe essere più vantaggioso intraprendere una nuova avventura amorosa. Non è necessario cercare lontano; talvolta, l'amore può essere trovato nelle cerchie di amici esistenti. Presta attenzione alle persone attorno a te; qualcuno potrebbe aspettare il momento giusto per avvicinarsi.

Attrarre l'Amore: Per ulteriori suggerimenti su come attirare l'amore, considera di leggere "Come far innamorare di te qualsiasi uomo: i segreti di un astrologo".

Per chi è in coppia

Focalizzazione sulla Vita Quotidiana: Questo mese, l'attenzione si sposta verso gli aspetti pratici e non romantici della vita di coppia. È il momento giusto per organizzarsi meglio nella gestione delle faccende domestiche. Forse scoprirai che trovi piacere nel lavare i piatti, mentre il tuo partner non ha problemi a occuparsi della spazzatura. Riconoscere e verbalizzare queste piccole responsabilità renderà la vita quotidiana più semplice e piacevole.

Suggerimento: Con Plutone, il tuo pianeta reggente, che passa nel segno dell'Acquario amante della libertà, sentirai una crescente necessità di avventura. Questo è il momento perfetto per esplorare insieme al tuo partner gli esperimenti più audaci. Siate aperti a nuove esperienze e godetevi l'eccitazione che ne deriva.

Sagittario

Per coloro che stanno cercando l'amore

Possibilità Illimitate: Con Venere nel tuo segno per gran parte di gennaio e Giove, che ha ripreso il suo moto diretto in Toro, questo mese ti offre una vasta gamma di opportunità amorose. Se il tuo desiderio è innamorarti, il momento non potrebbe essere più propizio. Se cerchi qualcosa di duraturo, con la visione di un "felici e contenti", sembra che l'universo stia orchestrando proprio questo per te. E se il tuo obiettivo è semplicemente uscire e divertirti, anche per questo c'è spazio. Ricorda, tutto dipende dai tuoi desideri e dalla tua iniziativa.

Suggerimento: Ricorda che Venere influisce non solo sulla sfera amorosa ma anche su quella finanziaria. Se in questo periodo della tua vita il lavoro e le finanze sono più importanti, potrebbe essere saggio concentrarsi su queste aree.

Per chi è in coppia

Prolungare la Gioia delle Vacanze: Per mantenere viva la felicità delle vacanze di Capodanno fino alla primavera, considera di organizzare un breve viaggio con il tuo partner. Potrebbero esserci alcune divergenze nella scelta della destinazione, ma cerca di non essere testardo e trova un compromesso. Ricorda di esprimere frequentemente al tuo partner quanto ti è caro; questo rafforzerà ulteriormente il vostro legame.

Suggerimento: Questo è anche un periodo eccellente per dedicare attenzione al tuo aspetto. Con Venere nel tuo segno, sentiti incoraggiato a brillare e a valorizzare la tua immagine. Che si tratti di rinnovare il tuo guardaroba, provare un nuovo look o semplicemente curare di più il tuo benessere fisico, ogni passo verso il miglioramento del tuo aspetto contribuirà a rafforzare la tua autostima e il tuo appeal.

Capricorno

Per chi cerca l'amore

Celebrazione e Nuovi Inizi: Approfitta della tua stagione, che dura fino al 21 gennaio, per goderti al massimo questo periodo. Con l'aggiunta della Luna Nuova e di Marte nel tuo segno, sei sulla soglia di iniziative importanti. È il momento perfetto per pensare in grande e iniziare a realizzare i tuoi progetti.

Suggerimento: Il giorno della Luna Nuova, l'11 gennaio, è ideale per stabilire i tuoi obiettivi per l'anno a venire. Dedicati a scrivere i tuoi piani e obiettivi, delineando ciò che desideri realizzare nei prossimi mesi.

Per chi è in coppia

Gestione delle Responsabilità di Coppia: Questo mese potresti incontrare alcune divergenze con il tuo partner riguardo le responsabilità all'interno della relazione. Non evitare questi problemi, ma affrontali apertamente. Considera l'idea di scrivere un "contratto" domestico, delineando chi fa cosa, e appenderlo sul frigorifero. Questo aiuterà a chiarire le aspettative e a liberare tempo ed energia per dedicarsi a cose più piacevoli.

Suggerimento: La presenza di Venere in Sagittario porta una ventata di avventura nella tua vita amorosa. Cogli l'occasione per rompere la routine quotidiana e dedicare più tempo a momenti speciali con la tua dolce metà. Sia che si tratti di una passeggiata serale insolita, una gita improvvisata o una serata speciale, sfrutta ogni opportunità per rinvigorire il romanticismo nella tua relazione.

Acquario

Per coloro che stanno cercando l'amore

Socievolezza ed Attrazione: Il consiglio più prezioso per te questo mese è di socializzare di più. Quando sei in mezzo agli amici e ti diverti, emani un'aura che attrae naturalmente le persone. È proprio in queste occasioni sociali che potrebbero verificarsi gli incontri più interessanti e promettenti.

Suggerimento: Se le cose sembrano procedere più lentamente del solito, non preoccuparti. Questo ritmo rallentato può essere dovuto a Mercurio retrogrado e non necessariamente a una mancanza di compatibilità o "chimica". Avere pazienza può portare a sviluppi più gratificanti.

Per chi è in coppia

Tempo di Qualità in Coppia: Anche se di solito preferisci uscire da solo, a gennaio le stelle suggeriscono di dedicare più tempo alla tua dolce metà. Rilassarsi insieme sul divano con del cibo da asporto o pianificare una fuga romantica per il Capodanno sono modi eccellenti per rafforzare il legame. Trovare tempo da dedicare esclusivamente l'uno all'altro è cruciale per la salute della tua relazione in questo periodo.

Suggerimento: Per aggiungere un tocco di divertimento, considera di invitare gli amici a casa ogni tanto. Come Acquario, il contatto sociale è vitale per te, e condividere questi momenti con il tuo partner può arricchire ulteriormente la tua relazione. La compagnia e l'interazione sociale possono portare freschezza e gioia nella tua vita amorosa.

Pesci

Per coloro che stanno cercando l'amore

Allineamento di Valori: Questo gennaio, il focus è sull'allineamento dei tuoi valori personali con le tue relazioni romantiche. È importante assicurarsi che ci sia una condivisione di interessi e visioni per il futuro con il tuo potenziale partner. Proseguire in una relazione che va in una direzione non allineata con i tuoi valori fondamentali può portare a insoddisfazione e frustrazione.

Suggerimento: Considera di dedicare tempo a pratiche come la meditazione o tenere un diario. Potrebbe essere anche utile consultare uno psicologo per comprendere meglio te stesso e ciò che cerchi in una relazione. Questo processo di auto-riflessione ti aiuterà a fare scelte più consapevoli in amore.

Per chi è in coppia

Bilanciare Tempo Personale e di Coppia: Durante le vacanze di Capodanno, rifletti sugli obiettivi raggiunti nell'ultimo anno e sui tuoi piani futuri. È importante comunicare con il tuo partner la necessità di dedicare più tempo a te stesso e ai tuoi obiettivi personali. Sarai sorpreso di scoprire quanto possa essere supportivo il tuo partner in questo processo.

Suggerimento: Gennaio è anche un ottimo periodo per prenderti cura di te stesso. Potrebbe essere il momento giusto per un cambiamento di look, che sia un nuovo taglio di capelli audace o un aggiornamento del tuo stile di abbigliamento. Presentarsi con un aspetto rinnovato può essere un modo eccellente per iniziare l'anno con energia e fiducia, sia nella vita personale che in quella di coppia.