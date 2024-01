Oroscopo di domani 15 gennaio 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 15 gennaio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Ostacoli e idee poco chiare da tempo, ma se vi predisponete all’ascolto, arriveranno i consigli giusti. Intanto riflettete su cosa veramente volete. Le piccole e quasi inevitabili difficoltà pratiche vanno affrontate con metodo e organizzazione.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna e il Sole consigliano di puntare sugli investimenti, la compravendita di immobili e gli acquisti importanti. Soldi in arrivo. Qualcuno vi dimostrerà “arditamente” il suo interesse, ma se credete nel vostro rapporto, pensateci su.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La ragionevolezza perde colpi sotto i raggi lunari. Ai vostri occhi un imprevisto diventa un ostacolo insormontabile. Appellatevi alla concretezza. Le emozioni vi prendono la mano. Qualche difficoltà a portare a termine gli impegni in agenda.

Cancro. 22/6 – 22/7

Via il muso lungo, via il malumore! Con la Luna in trigono non c’è spazio per la malinconia. Attrazioni intense, intuizioni geniali. Un’onda di allegria e di sentimenti forti tutta da cavalcare, sulle ali irrefrenabili della fantasia.

Leone. 23/7 – 23/8

Trasformazioni profonde mettono in discussione le vostre priorità. Con qualche aggiustamento gli obiettivi professionali promettono più che bene. Una spesa extra o un’eccessiva prodigalità da parte vostra rischiano di mandare in rosso il conto corrente.

Vergine. 24/8 – 22/9

Urano vi sostiene, ma la Luna in Pesci fa man bassa della razionalità, facendovi precipitare nel caos. Dovete procedere con i piedi di piombo. Le sensazioni intense vi spiazzano. Turbamenti a causa di una relazione coinvolgente ma complessa.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Emozioni per il cuore, sia per chi è in cerca di compagnia sia per chi invece va a caccia di novità per scuotere un rapporto sonnacchioso. Lo spirito d’iniziativa con cui agite suscita ammirazione, ma anche qualche inevitabile invidia.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Complice l’acquatica Luna armonica a Nettuno, farete un bel tuffo nel vostro elemento. Soluzioni inattese e fantasiose a un quesito spinoso. Intuite i pensieri e le dinamiche degli altri, e vi sentite ispirati a manifestare tutta la vostra creatività.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Insofferenza, inquietudine e ansia di cambiamenti ancora prematuri? Niente di strano, se oggi siete confusi e vi inalberate per un nonnulla. La Luna in Pesci abbatte il vostro ottimismo con una serie di pensieri grigi forse immotivati.

Capricorno. 22/12 – 20/1

In sestile a Urano la Luna in Pesci vi regala una giornata allegra e stimolante, ricca di sorprese, propositi costruttivi ed eventi inaspettati.

Competizioni sportive, convegni o tavole rotonde dove immancabilmente potrete mettervi in luce.

Acquario. 21/1 – 19/2

Nei nuovi incontri state in guardia. Con il cuore in subbuglio, ci vuol poco a scambiare per l’amore del secolo una semplice attrazione fisica. Qualche spesa extra, illusioni, delusioni e attrazione per la persona sbagliata. Massima attenzione!

Pesci. 20/2 – 20/3

Sorretta da Urano, la Luna nel vostro cielo sul lavoro affila le armi. Decisi a prendervi ciò che vi spetta, sfoderate un formidabile tempismo. Grande assente il cuore. Un po’ bizzoso, recalcitrante, smarrito tra desideri confusi, sospetti e gelosie.