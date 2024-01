Oroscopo di oggi 16 gennaio 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 16 gennaio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna in congiunzione può reggere l’attacco di Mercurio e Marte e un confronto con il capo, adottando un comportamento diretto, coraggioso e assertivo. Tutti vorrebbero qualcosa da voi, magari qualche aspettativa sarà delusa, ma non per colpa vostra.

Toro. 21/4 – 20/5

Rivedendo con calma il vostro operato, facendo leva sulla capacità introspettiva, potrete fare gli aggiustamenti e le modifiche necessarie. In attesa di un messaggio affettuoso, esultate quando arriva. L’amato bene vi pensa: dormite sonni tranquilli!

Gemelli. 21/5 – 21/6

Basta che la Luna guadagni pimpante il segno amico dell’Ariete, perché il corso delle emozioni si inverta e si riposizioni sul binario giusto. Ottime carte da giocare per ribaltare a vostro favore una situazione insoddisfacente. Novità e inviti à gogo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Presi in contropiede da qualche imprevisto, sbagliate nel giudicare circostanze e persone, mettendovi in testa idee che non corrispondono al vero. Le decisioni prese senza un’adeguata e attenta riflessione potrebbero rivelarsi un clamoroso fiasco.

Leone. 23/7 – 23/8

Energia da vendere e umore alle stelle con la Luna in Ariete. Se avete collezionato una serie di sconfitte amorose, avrete l’occasione per rifarvi. Più intraprendenti e più sicuri che mai, riuscirete a fare una scelta difficile rimandata da troppo tempo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Frequentando ambienti dove circolano idee nuove o accettando inviti di un certo impegno sociale, avrete l’opportunità di mettervi in luce. La vostra obiettività di giudizio e la linearità del vostro intervento susciteranno l’ammirazione di molti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Giudizi sbagliati, azioni precipitose e dispersive rischiano di offuscare la vostra valida immagine professionale recentemente conquistata. Difficoltà di scambi umani, come se tra voi e gli altri cali una nebbia che rende sfocati i contorni.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Nelle giornate tranquille come questa, apprezzate il relax domestico e il piacere delle piccole cose, dimostrandovi molto più disponibili. Piccole e grandi incombenze in casa, lavoretti di restauro o di manutenzione riusciranno a meraviglia.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Vi sentite motivati per mettere in cantiere progetti, compiere passi azzardati ma vincenti e organizzare un viaggio per il weekend. Con le esaltanti promesse lunari, è facile essere di buonumore, recuperare padronanza e coraggio.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Sotto il tiro della Luna in Ariete, siete in balia di un movimento involontario che vi induce ad agire senza avviare la connessione con la testa. Bronci e musi lunghi infastidiscono, ma se sono di breve durata avranno ripercussioni trascurabili.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con il sestile della Luna in Ariete che vi garantisce un apporto di energia e aiuta a canalizzare la volontà in una direzione precisa, vivrete ore dinamiche. Il ritmo vivace coinvolge anche il settore degli affetti e delle amicizie. La serata vi riserva belle sorprese.

Pesci. 20/2 – 20/3

Rinunciare a un vantaggio immediato a favore di uno più stabile, però di là da venire, è una scelta coraggiosa di cui non dovrete pentirvi. Avere una schiera di corteggiatori al seguito è gratificante, ma vi pone l’imbarazzo della scelta.