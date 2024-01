Oroscopo di domani 18 gennaio 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 18 gennaio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 18 gennaio 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Dall’amore agli affari, al lavoro, grazie al cielo, oggi tutto procede senza scosse, se si escludono piccole difficoltà che saprete facilmente appianare. Una dose di irrequietezza potrebbe indurvi a esagerare nella richiesta di attenzioni e di sicurezza emotiva.

Toro. 21/4 – 20/5

Attorniata da aspetti armonici, la Luna nel vostro segno esprime al meglio la sua tenacia, il suo buonsenso e la sua edonista visione della vita. Gli obiettivi prefissati sono aderenti ai vostri desideri più autentici e questo vi dà una grande forza.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Venere in Sagittario accende i riflettori sulla cura per voi stessi che non nasce dalla vanità, ma da un bisogno di spargere bellezza intorno a voi. Il fisico può richiedere un’alimentazione ben calibrata e più energizzante, o degli integratori mirati.

Cancro. 22/6 – 22/7

Luna amicona in Toro. I sentimenti sono sotto chiave e non li manifestate volentieri, ma per confortare un caro amico, vi fate in quattro. “Il silenzio è d’oro e la parola d’argento”, sentenzia un vecchio proverbio, che forse non ha tutti i torti.

Leone. 23/7 – 23/8

Giornata ni, con la Luna e Giove in Toro. Pensieri foschi, impennate di orgoglio, acquisti esagerati, immagine da ritoccare vi fanno il vuoto intorno. Amore e lavoro interferiscono a vicenda e di certo non vi aiutano ad appianare rapporti perturbati.

Vergine. 24/8 – 22/9

Luna amichevole in un segno di Terra come il vostro: con lei gettate ponti solidi, programmate grandi cose, anche se oggi tutto rimane sulla carta. Piacere e dovere filano d’amore e d’accordo. Nell’attività e nelle amicizie trovate le gratificazioni desiderate.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Avete tanto da dire e da dare, ma qualcosa in voi è come bloccato, ristagna in una palude di ricordi e rimpianti da cui si deve affrancare. Pensieri liberi. Passione e amore su binari divergenti. Vorreste seguirli entrambi, ma in cuor vostro sapete che non è facile.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna in Toro non condiziona più di tanto la vostra giornata, che scorre serena lungo i binari consueti. Buone le premesse, anche per il vostro impegno. Una mano sostanziale arriva da chi amate, pronto a fare fronte unito e a confortarvi nei momenti no.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Vi toccherà fare una scorpacciata di lavoro arretrato, sistemare questioni rimaste in sospeso e appianare anche qualche spinosa divergenza. I sentimenti restano in secondo piano. All’amore ci pensate, ma di occasioni appetibili neanche l’ombra.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Avete una marcia in più. Puntate tutto quello che avete sull’amicizia della Luna, configurazione convincente di senso pratico, ambizione, concretezza. Possibilità e innumerevoli spunti per aiutare chi ne ha bisogno. Più offrite, più riceverete in cambio.

Acquario. 21/1 – 19/2

Avete una bella grinta, una forte immaginazione, ma a volte nella gestione della casa e delle finanze vi perdete in un bicchier d’acqua. Un banale problema pratico vi manda in tilt? Forse non vi applicate abbastanza o siete abituati a delegare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Avete tutte le carte in regola per una nuova storia d’amore: l’unica cosa che può frenarvi è un po’ di timore... strada facendo se ne andrà. Nuove conoscenze generano voglia di trasformazione. Cambiare look, seguire ritmi più vivaci, liberi da restrizioni.