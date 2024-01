Oroscopo di oggi 21 gennaio 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 21 gennaio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 21 gennaio 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

La domenica si prospetta allegra e piena di sorprese. A darvi una mano interviene la Luna, garante di piacevoli scambi con un amico di vecchia data. Una proposta di accordo o di entrare a far parte di una società va valutata con molta attenzione.

Toro. 21/4 – 20/5

Focalizzatevi bene sui rapporti interpersonali, sono fondamentali per il vostro benessere interiore. Entrate in relazione con spontaneità. Nel tempo libero coltivate degli interessi culturali. Lo studio mantiene la mente giovane e allenata.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna e Saturno in rotta di collisione preannunciano qualche difficoltà nella comunicazione e un confronto piuttosto teso con un superiore. Sbalzi d’umore, ostinazione sotto gli occhi di tutti. Cambiate strada per riconquistare consensi e simpatie.

Cancro. 22/6 – 22/7

Coltivate pensieri positivi, regalatevi un breve viaggio, qualcosa che desiderate da tempo, allargate gli orizzonti. Non chiudetevi in casa. Una piccolissima variazione dell’ambiente intorno vi fa sentire fuori posto e a disagio. Esaminatela!

Leone. 23/7 – 23/8

L’effetto della Luna in Gemelli oggi è poco incisivo, ma il suo soffio delicato basta a restituirvi quella leggerezza perduta per strada. Non perdete occasione di dire ciò che pensate, ma nel contempo lasciate spazio per l’ascolto.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il passaggio della Luna in Gemelli disarmonica a Saturno si vede e si sente. Occhio alle distrazioni, ai ritardi e ai rallentamenti previsti su tutta la linea. La vostra strategia perde qualche colpo, a causa di un’insicurezza che vi fa procedere a singhiozzo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con quella maestria di cui siete dotati, ricomponete un dissidio fra parenti, riportando la pace e l’armonia con palese sollievo e gratitudine di tutti. In ogni situazione saprete suscitare l’ammirazione e la simpatia generali. Rispondete con spontaneità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Eccellente apporto di creatività e di senso critico. Fase ideale per chi è impegnato negli studi. La mente elabora i concetti con facilità. Non tutto il male viene per nuocere. Una frizione con il partner vi farà rivedere certi comportamenti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Gli alti e i bassi dell’umore potranno condizionare l’andamento odierno. La Luna fa prevedere un’aria inquieta e un disordine nelle tentazioni. Focalizzate il vostro interesse sulle questioni di cuore, non fatevi distrarre da strane e ingiustificate fantasie.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Convincenti, carismatici ed energici in qualunque circostanza, pur senza darlo a vedere sarete voi a dettare le regole e a condurre il gioco. Cominciano ad arrivare i primi risultati per quanti di voi hanno iniziato un’attività del tutto nuova.

Acquario. 21/1 – 19/2

Notizie, inviti e nuove esperienze vi rendono dinamici. Incoraggiate il bisogno di movimento. Acquisti in libreria. Sorriso a prova di bomba. La persona amata vi approva e vi rispetta. Cogliete l’occasione per chiarire ciò che non funziona.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna oggi è inaffidabile e facilmente fa promesse che non riesce a mantenere. Con questi presupposti, in qualsiasi situazione, occhi aperti! Malintesi, incomprensioni in famiglia. Vi si rimprovera di essere dei sognatori e vi si richiama all’ordine!