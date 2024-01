Oroscopo di domani 22 gennaio 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 Nell’incontro-scontro fra la Luna e Venere, a uscirne scornato è l’amore. La realtà e il sogno non coincidono, meglio prenderne atto. Venere e Nettuno creano confusione nelle aspettative e nei desideri. Tornate al centro di voi stessi. Cancro. 22/6 – 22/7 Impegnatevi a fondo per giungere a capo di una situazione di conflitto che ha generato disagi in famiglia. Hobby divertenti antistress. La pazienza è la virtù da esercitare con le persone che vi circondano. L’insofferenza non aiuta affatto.

Leone. 23/7 – 23/8

Oggi non avete alcuna ragione di fermarvi nelle retrovie. Se avete voglia di calamitare l’attenzione, di svago, chiacchiere e amici, sarete esauditi. Date il giusto valore all’amicizia di una persona. Sfoderate la vostra leggendaria lealtà per meritarne la fiducia.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se l’umore non è roseo, parte della responsabilità va alla Luna in Gemelli. Qualunque sia il dilemma, non perdete il senso della realtà. La confusione mentale vi prende in castagna. Un problema di facile soluzione vi appare irrisolvibile.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Bella la grinta, eccellente la spigliatezza: buttatevi dietro le spalle i dispiaceri e prendete la vita come viene. Fatevi aiutare da chi vi conosce bene. Un tocco di divertito disimpegno. Magari la comunicazione non è al top, ma con il corpo vi spiegate benissimo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Le cose continuano a girare, forse non avete ancora risolto tutto nel modo desiderato, ma con un pizzico di pazienza e ottimismo in più ci riuscirete. Fase di espansione. Progetti validi, allargamento degli orizzonti e aiuti da parte della fortuna. Mano vincente.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con grande rammarico, vi accorgerete che sia i soci sia la dolce metà non tengono in alta considerazione le vostre pillole di saggezza. Alcuni comportamenti del partner vi spiazzano, ma c’è la possibilità di parlarne apertamente... domani.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Siete molto presi dal lavoro, indaffarati e impegnati più che mai. Se però avete la possibilità di fare un salutare break, concedetevelo. Gli astri vi stimolano a fare di più per venire incontro alle esigenze della persona che amate.

Acquario. 21/1 – 19/2

Una giornata dinamizzata dalla Luna in Gemelli non è mai noiosa. Molti gli stimoli, le curiosità, le buone nuove che immancabilmente l’accompagnano. Siate accomodanti e propensi a valorizzare le idee altrui: vi aiuterà molto sia nel lavoro sia nel privato.

Pesci. 20/2 – 20/3

Quando bisogna fare i conti con la realtà, trovate sempre che questi non tornano, poiché spesso non è quella che vi siete immaginati. Un lieve nervosismo potrebbe spingervi all’azione, ma non muovetevi senza conoscere le dinamiche in gioco.