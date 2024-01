Oroscopo di oggi 24 gennaio 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 24 gennaio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 24 gennaio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 La Luna in Cancro vi sottrae vivacità e comunicativa. Siete taciturni, suscettibili, in preda a sensazioni strane. Attenti alle spese e ai ritardi. Clima monotono. Inseguite ogni occasione di svago per risollevare l’umore e gratificare la mente. Toro. 21/4 – 20/5 La Luna rende efficaci le vostre intuizioni, sia in ambito professionale sia in quello familiare. Una cena o l’acquisto di un oggetto di antiquariato. Favoriti gli affari, il lavoro, gli studi, specialmente per chi opera nel settore delle telecomunicazioni. Gemelli. 21/5 – 21/6 Vi farete carico di alcuni problemi pratici inerenti alla casa che molto spesso tendete a delegare, guadagnandovi l’approvazione della persona amata. Un buon accordo con il partner e una relativa tranquillità, che di questi tempi non sono da disprezzare.

Cancro. 22/6 – 22/7 Che fatica con Marte opposto! Incomprensioni di coppia, litigi alla guida, possibili multe salate e azioni legali bloccate da circostanze esterne. Tenete alta l’attenzione per non dare adito a critiche che potrebbero indurvi a fare gesti sconsiderati. Leone. 23/7 – 23/8 Per molti di voi è un periodo di crescita professionale e personale con ottime prospettive per il futuro, ma non trascurate la famiglia per la carriera. Organizzate meglio il campo pratico, ne vedrete presto i vantaggi. Godetevi la compagnia delle persone care. Vergine. 24/8 – 22/9 Avete molte persone intorno, ma siete saggiamente selettivi. Condividete i vostri progetti soltanto con chi ha la vostra incondizionata fiducia. La competizione lavorativa vi tiene impegnati, però nella corsa non perdete di vista gli affetti. Bilancia. 23/9 – 22/10 Non sarete al massimo della forma e dell’umore, perciò vi converrà attuare delle strategie difensive, con il preciso intento di risparmiare le risorse. Rinunciate a uscite stancanti e prendetevi una pausa per fare un po’ d’ordine in testa, in casa e nel cuore.