Oroscopo di oggi 26 gennaio 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 26 gennaio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Venerdì frizzante, grazie al trigono della Luna, che vi aiuta a creare le condizioni giuste per accelerare i tempi e buttarvi in un’iniziativa coraggiosa. Clima perfetto per scrivere una pagina del romanzo d’amore. Un capitolo avvincente ricco di colpi di scena.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna in orbita fastidiosa vi dà del filo da torcere, rendendovi instabili e irrequieti. Per non smarrire la bussola, appellatevi all’innato buonsenso. Una certa freddezza nei rapporti interpersonali, suscitata dall’esigenza di starvene per conto vostro.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Meglio di così oggi non potrebbe andare: coccolatissimi dal sestile lunare, risolverete con un colpo di mano questioni alquanto delicate. Il vuoto del cuore lo colmano le amicizie su cui potete sempre contare. Un invito speciale all’improvviso.

Cancro. 22/6 – 22/7

Buone iniziative per le prossime settimane, ma le relazioni sentimentali restano in forse. Prima di cercare l’accordo con l’altro, trovatelo in voi stessi. Attendete ai vostri doveri con energia e li porterete a termine molto prima e più facilmente del previsto.

Leone. 23/7 – 23/8

Proseguite la settimana su un binario a scartamento ridotto. Una buona organizzazione vi permetterà di fare fronte a tutto, imprevisti compresi. Verificate con lucidità la fattibilità delle vostre aspirazioni, per evitare i passi falsi e frettolosi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Muovetevi con calma e riflettete prima di prendere decisioni importanti. Agendo d’impulso, potreste sbagliare la vostra valutazione. Avete bisogno di spazi, ma la famiglia abituata a poter contare sempre su di voi fa orecchie da mercante.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La giornata è perfetta per chi come voi ha bisogno di contatti, di comunicazioni e di condividere con gli altri interessi, opinioni e svaghi. Vi verranno offerte occasioni per fare un salto salutare fuori dalla routine e conoscere persone speciali.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna in Leone alimenta troppo l’ambizione, tuttavia non è il caso di fare un passo troppo lungo, magari soltanto per dimostrare di cosa siete capaci. Spese esagerate per le vacanze invernali, che oltretutto potrebbero non avere la riuscita desiderata.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Complice la Luna in Leone, siete pronti per imprese coraggiose. Un viaggio avventuroso, un affare con l’estero, una dichiarazione amorosa. Aiuti e consensi in società, grinta indispensabile per arraffare quanto di meglio il presente può offrirvi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Qualcuno è sulle piste innevate e si gode il meritato riposo, quelli che sono impegnati ottengono ottimi risultati. Il lavoro è un piacere ampiamente ripagato. Nessun annuncio di tempesta. Energia fisica ben calibrata. Per i single in arrivo possibili svolte.

Acquario. 21/1 – 19/2

Come di consueto la Luna in Leone vi crea una serie di intoppi, specialmente se avete impegni mondani e morite dalla voglia di farvi notare a ogni costo. Se siete proprio decisi a divertirvi, non fatevi incastrare dalle convenienze sociali. Rendetevi irreperibili.

Pesci. 20/2 – 20/3

Oggi il buonsenso vi suggerisce le parole e i gesti più adatti per rappacificarvi con qualcuno. Approfittatene, se avete qualcosa da farvi perdonare. Quanti pensieri in testa! Circondatevi di amici e persone che vi donano allegria, evitate i lamentosi.