Oroscopo di oggi 28 gennaio 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 28 gennaio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 28 gennaio 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Stimolati dall’ambizione e ispirati da un’insolita concretezza, vi rimboccherete le maniche per svolgere al meglio i compiti che vi sono stati affidati. Potete esprimere inventiva, rapidità di decisione, vivacità: concentratevi su quanto ritenete essenziale.

Toro. 21/4 – 20/5

Il passaggio della Luna in Vergine fornisce indicazioni confortanti. Vi muovete nel modo giusto, ma i risultati più duraturi esigono tempo e pazienza. Problemi pratici risolti senza aiuti, acquisti oculati ma soddisfacenti, concretezza e buonsenso.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’opposizione lunare a Saturno mette alla berlina le vostre preoccupazioni per il lavoro. Una sensazione di precarietà che demotiva l’impegno. Alcune circostanze non possono essere cambiate, ma è possibile modificare le vostre azioni e reazioni.

Cancro. 22/6 – 22/7

Sentiti ringraziamenti alla Luna, che da buona amica sostiene e incoraggia le vostre iniziative, rimettendo in circolo la fiducia in voi stessi. Fase buona per compravendite di immobili, svaghi e magari anche per l’amore, sempre che ci sia.

Leone. 23/7 – 23/8

Non perdetevi in attività inconcludenti, piuttosto approfittate dell’apporto di efficienza e senso pratico che arriva dal cielo per smaltire impegni arretrati. Rapporti altalenanti con i vostri cari, sull’onda di una confusione emotiva. Attendete che la nebbia si diradi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Sfoggiate una grinta invidiabile e una volontà che vi darà una mano a tagliare qualsiasi traguardo. Affrontate con decisione, le prove diventano vantaggi. Proponete una gita agli amici sulle piste innevate. Entusiasmo motivato per ciò che vi circonda.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Come tutti avete la vostra parte sia di azioni positive sia di ostacoli da superare, non indulgete perciò in un vittimismo che non porta lontano. Evitate i clamori della folla, se avete voglia di serenità e di silenzio. Ritrovate i valori dentro di voi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Armonica a Venere, la Luna in Vergine vi offre occasioni professionali impensate e ricompense meritate. Ottima giornata per un salto di qualità. Godetevi queste ore di assoluta tranquillità, di pace ritrovata, senza preoccuparvi del futuro. Si vedrà...

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se la domenica vi trova al lavoro, è naturale che l’umore ne risenta. Però ci sono dei vantaggi economici che rendono accettabile la situazione. Il diavolo non è così brutto come lo dipingete, a volte la disposizione d’animo può fare la differenza.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Che bella atmosfera! I trigoni della Luna a Venere e a Giove suggeriscono di cogliere al volo un’occasione fortunata sia amorosa sia professionale. Fiducia e buonsenso in arrivo! Potete guadagnarvi la stima di chi entra in contatto con voi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Oggi tutto tace: persino la Luna, custode di segreti, si nasconde allo sguardo. La piega che prenderà la giornata dipenderà esclusivamente da voi. La cura dei rapporti personali è in secondo ordine, al primo la vita emotiva e le vostre profonde riflessioni.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna opposta a Saturno è puntigliosa e critica, il che vi mette sul chi vive. Fortunatamente partner, parenti e amici vi restituiscono fiducia. Molte persone intorno a voi a condividere svaghi e interessi; se il partner sta sulle sue, non dategli peso.