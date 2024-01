Oroscopo di oggi 29 gennaio 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 29 gennaio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Preparatevi a cambiare idea in merito a una situazione. Benvenuta l’elasticità, affine all’intelligenza, è indispensabile per la crescita. Un insperato colpo di fortuna apporterà nuove entrate. Un bel viaggio con chi amate per spezzare la routine.

Toro. 21/4 – 20/5

Una combinazione di vari fattori contribuisce a mettervi di buonumore. Gratificazioni professionali, introiti inattesi e consensi in società. Dei tanti progetti che bollono in pentola, tirate fuori quello che vi sta più a cuore e lavorateci per realizzarlo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Giornata altalenante per l’emotività, ma il lavoro rimane un punto fermo e la vostra capacità di tenere fede agli impegni assunti un buon lasciapassare. Serietà, affidabilità, promesse mantenute, le cose che contano per la famiglia. Ma per voi cosa è importante?