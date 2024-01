Oroscopo di domani 30 gennaio 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Toro. 21/4 – 20/5 Qualche dissidio per questioni di interesse, tuttavia il vostro umore positivo lascia emergere idee brillanti in campo professionale e finanziario. La situazione è in evoluzione, ma bisogna saperla gestire con metodo, organizzazione e calma.

Ariete. 21/3 – 20/4 Creatività, impeto, desiderio di esprimervi. I numeri li avete tutti per realizzare grandi progetti, ma come i veri eroi, farete tutto da soli. Prendetevi la responsabilità di agire, però senza avere la pretesa di ottenere subito ciò che volete.

Bilancia. 23/9 – 22/10 Capacità di adattamento e un pizzico di opportunismo, le risorse su cui puntare per trarre il meglio da eventuali cambiamenti in ambito lavorativo. Con l’apporto di Plutone, la Luna nel segno acquista spessore e profondità. Il passato diventa una risorsa.

Leone. 23/7 – 23/8 Tanti punti extra con la Luna in Bilancia per l’amore, sia che si tratti di un inizio sia di una storia già avviata, avete un bonus. Sfruttatelo al meglio! Nelle amicizie, occhio agli “investimenti” sbagliati di soldi e fiducia. Analizzate con chi avete a che fare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La professione riserva gradite sorprese e potrà davvero cambiarvi in meglio la vita, se saprete abbandonare i sospetti, gli atteggiamenti prevaricatori. Non opponete resistenza al vento di rinnovamento che investe il settore affettivo. Un colpo di fortuna!

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna riequilibra le emozioni e vi rimette subito in riga. In compagnia degli amici, ritrovate voi stessi. Comunicazione fluida con l’ambiente. Una questione legale ingarbugliata o la contestazione di una multa si evolvono a vostro totale favore.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se ci saranno intoppi, con la forza che viene dalla sicurezza in voi stessi e da una visione rosea del futuro, li rimuoverete senza fatica. Che sprint! Marte e Urano in trigono centuplicano la vostra energia e accelerano qualsiasi evento.

Acquario. 21/1 – 19/2

In trigono a Plutone, la new entry recente del vostro segno, la Luna in Bilancia accresce il carisma e il potenziale seduttivo. Trasformazioni e novità. Gli effetti di Plutone li vedrete nel tempo, ora avvertirete qualche lieve brontolio del vulcano che è in voi.

Pesci. 20/2 – 20/3

I transiti coccolano l’ambizione, ma naturalmente dovrete fare la vostra parte a cominciare da oggi: nuove collaborazioni e proposte imperdibili. L’incontro fra Marte e Urano potrà offrirvi soddisfazioni nella sfera dei contatti e recapitarvi ottime notizie.