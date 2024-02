Oroscopo di domani 6 febbraio 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 6 febbraio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 6 febbraio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Una giornata scorrevole e produttiva. In serata avvertirete una certa stanchezza e solo con l’impegno riuscirete a concludere quanto iniziato. Altalenante l’equilibrio, variabile l’umore. Sono le piccole grane quotidiane che vi innervosiscono. Toro. 21/4 – 20/5 Inseguendo la vostra idea di felicità, potreste peccare un po’ di egoismo o perdere occasioni speciali. Abbiate fiducia nella vostra inventiva. Una nuova amicizia amorosa potrebbe darvi molto, risvegliando sensazioni sopite e la voglia di sorridere. Gemelli. 21/5 – 21/6 La vita di relazione vi occuperà più del solito. Dovreste curare la qualità dei rapporti e guardare i contrasti come stimoli per migliorare. Emozioni intense arricchiscono seppure disordinatamente il quotidiano. Datevi tempo per elaborarle.

Cancro. 22/6 – 22/7 Il mattino ha l’oro in bocca: sfruttatelo per lavorare, studiare o concedere tempo a voi stessi. In seguito avrete soltanto la necessità di riposare. Con calma e pazienza, potreste smantellare gli ostacoli pratici e le resistenze da parte dell’ambiente. Leone. 23/7 – 23/8 Concreti e anche convincenti, potete conquistare la vostra fetta di gloria. Compravendite e spostamenti di proprietà complicati, agite con calma. Il settore professionale in primissimo piano, sullo sfondo la sfera affettiva, forse poco gratificante. Vergine. 24/8 – 22/9 Risveglio lento e graduale, ma rassicurante. Dal pomeriggio riconquisterete l’equilibrio che vi consentirà di rimediare a eventuali distrazioni. L’amore vi sostiene in questo periodo, non lasciate che le beghe pratiche sottraggano forza alle emozioni. Bilancia. 23/9 – 22/10 Tutto può essere modificato, soprattutto quello che non va. Gli avvenimenti si susseguono freneticamente, naturale che facciate fatica a stargli dietro. La curva nel grafico della vostra attività è ascendente: accordi, proposte e nuove collaborazioni.