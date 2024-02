Oroscopo di domani 7 febbraio 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Per la sicurezza emotiva, contate sulla logica e il senso pratico forniti dalla Luna. Se dovessero presentarsi dei problemi, avrete le soluzioni in mano. Amici, colleghi e parenti vi sostengono, per non parlare del partner pronto a parteggiare per voi.

Le opportunità ci sono. Per coglierle al meglio, dovete soltanto mettere a fuoco con precisione la meta e allearvi con persone molto in gamba. Un confronto costruttivo con il capo vi consente di analizzare lucidamente priorità e prospettive.

Nel lavoro rischiate di non vedere le cose nella giusta dimensione e meno che meno di far ricorso alla capacità di mediare o di sdrammatizzare. L’unico aspetto significativo odierno riguarda la vostra attività che richiederà tutta la vostra cura.

Meglio non stuzzicarvi, oggi che la Luna vi tiene sotto tiro mettendo in luce la severità del giudizio, prima di tutto nei confronti di voi stessi. Addossare alla mala sorte la responsabilità dei problemi non è risolutivo. Per dipanare la matassa ci vuole lucidità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna in Capricorno funziona come un trampolino perfetto per la carriera. Consapevoli delle vostre capacità, pretenderete ciò che vi spetta. Sorprese in merito a un avanzamento o a una richiesta di trasferimento. Determinazione e costanza.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Un passo avanti sulla strada del consolidamento della vostra condizione professionale, grazie a un apporto di concretezza e di senso pratico. Nei legami consolidati emergono esigenze nuove: se l’abitudine ha ingrigito il rapporto, spazzatela via.

Capricorno. 22/12 – 20/1

I rapporti con i vostri cari acquistano spessore, stima e fiducia estrema. È il momento di tirare più frecce possibili dal vostro arco. Fate appello sulla sensibilità per comprendere le ragioni della persona del cuore: siete stati poco presenti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Avete fascino e la capacità di entrare in sintonia con chi vi circonda, anche se tendete ad essere volubili e irrequieti. Interrogatevi sui motivi. Il Sole e Saturno, sui tempi lunghi, possono dare concretezza alle vostre aspirazioni: seminate!

Pesci. 20/2 – 20/3

Riuscirete a mettere a frutto la vostra professionalità per fare un salto di qualità oppure operare dei cambiamenti. La Luna vi spianerà la strada. Gli astri vi sussurrano all’orecchio: potrete fare un incontro che metterà in discussione valori e mentalità.