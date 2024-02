Oroscopo di oggi 8 febbraio 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 8 febbraio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 8 febbraio 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Tipica giornata d’inverno, nella quale il tepore della casa, il divano e le pantofole sono tutto quello che desiderate, sperando che il lavoro non interferisca. Arriverà il disgelo! Nel frattempo come la terra, sonnecchiate e tenete in caldo i progetti seminati.

Toro. 21/4 – 20/5

Momenti che privilegiano i legami familiari, quanto mai saldi e affettuosi. Piacevoli incontri con parenti e amici da tempo trascurati. Un sacco di golose opportunità da giocare. Stuzzicanti sorprese nella vita a due. Un breve viaggio ricco di emozioni.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La mossa giusta per voi sarà starvene tranquilli in poltrona per ricaricarvi. Piccoli svaghi sono consentiti, a condizione che siano low cost. Giovedì caratterizzato dall’elemento Terra: pochi lazzi e frizzi, e molta concretezza, approfittatene!