Oroscopo di oggi 14 febbraio 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Basta che la Luna sosti pimpante nel segno dell’Ariete scortata dal Sole, perché il corso delle emozioni si assesti nella carreggiata giusta. Ottime carte da giocare per ribaltare a vostro favore una questione insoddisfacente. Novità, inviti in arrivo.

Operando con calma e determinazione, potrete fare gli aggiustamenti e le modifiche necessarie per sbloccare una situazione affettiva ambigua. Una bella cura oppure una terapia naturale sono quello che ci vuole per mantenere una buona forma.

Sollecitata dal Sole, la vostra Luna nel lavoro punta al rilancio. Favoriti il raggiungimento di ambizioni professionali e i cambiamenti. Festeggiamenti sottotono per San Valentino, i vostri programmi non incontrano l’approvazione del partner.

Cancro. 22/6 – 22/7

Presi in contropiede da qualche imprevisto, sbagliate nel giudicare situazioni e persone, mettendovi in testa idee che non corrispondono al vero. Per la Festa degli Innamorati indossate il vostro miglior sorriso, e mettete in sordina recriminazioni e lamentele.

Leone. 23/7 – 23/8

Energia da vendere e umore alle stelle, con la Luna in Ariete. Se avete collezionato una serie di insuccessi personali, avrete l’occasione per rifarvi. Più intraprendenti e più sicuri, riuscirete ad assumervi quelle responsabilità rimandate da tempo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Frequentando ambienti dove circolano idee nuove o accettando inviti di un certo impegno sociale, avrete l’opportunità di mettervi in luce. L’obiettività di giudizio e la linearità del vostro intervento susciteranno l’ammirazione di molti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’umore non è adatto per festeggiare degnamente la Festa di San Valentino. Per non rischiare che finisca a “schifio”, conviene soprassedere. La situazione affettiva vi stimola a vedere chiaro in voi stessi e a compiere una scelta indovinata.