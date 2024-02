Oroscopo di oggi 15 febbraio 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 15 febbraio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 15 febbraio 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Compiti per casa: investire le risorse economiche in beni volti a dare stabilità e sicurezza in futuro. Applicatevi: ce la potete fare. In famiglia la distribuzione delle incombenze in base alle rispettive abilità farà risparmiare tempo ed energie.

Toro. 21/4 – 20/5

Il lavoro e il denaro girano bene e magari imbroccherete anche qualche buon affare, ma la perla preziosa odierna è la condivisione. Riflettendo su un amore passato che non ha soddisfatto le aspettative, rivaluterete le vostre scelte.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Le ambizioni professionali, le notti brave e i mille interessi che coltivate oggi metteteli da parte. Svuotate la mente, rigeneratevi con il riposo. Prendetevi degli spazi tutti per voi, regalatevi momenti di relax: stare sempre in tiro alla lunga sfinisce.