Oroscopo di oggi 16 febbraio 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

La congiunzione lunare con Urano sostiene l’ingegno e la lucidità. Potete escogitare trovate geniali per risolvere problemi lavorativi. Riceverete conferme e approvazioni dalle persone vicine. L’intuito si allea al senso pratico con esiti eccellenti.

Avete parecchi progetti nel calderone, focalizzatevi su quelli che ritenete fattibili, anche tenendo conto dell’investimento economico richiesto. In materia di finanze oggi siete a cavallo. Nonostante spendiate a piene mani, l’economia tiene.

Oroscopo di oggi 16 febbraio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Cancro. 22/6 – 22/7

Pervasi da un senso di benessere e da una leggera euforia, oggi, grazie alla Luna in Toro, affronterete la vita con il sorriso sulle labbra. Se di recente avete trascurato amici e parenti, potete rimediare con telefonate o visite. Piccoli doni.

Leone. 23/7 – 23/8

Malumore in vista! Niente passi falsi sul lavoro: specie con i collaboratori e i soci in affari, rischiate di entrare in rotta di collisione. I rapporti familiari sono cordiali, anche se nella coppia c’è da ridire, la gelosia vi appanna la vista.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con il supporto di Urano che la elettrizza con una congiunzione, la Luna accelera tutto ciò con cui entra in contatto: lavoro, amore e viaggi. Eventuali interventi di ristrutturazione della casa piuttosto dispendiosi promettono un’ottima riuscita.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Si preannuncia un venerdì tranquillo, pochi grilli per la testa, ma grande applicazione nella professione che vi ripaga con soddisfazioni “sonanti”. Amicizie pronte a darvi una mano per una storia d’amore un po’ deludente. Forse vi aspettavate troppo.