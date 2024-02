Oroscopo di oggi 20 febbraio 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 20 febbraio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 20 febbraio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4

Per approfittare della nota “intimista” messa in campo dalla Luna, il segreto sta nell’analizzare in profondità cosa veramente vi turba. Di coraggio e combattività ne avete da vendere, rispondete con prontezza a qualche piccolo contrattempo. Toro. 21/4 – 20/5

Potrebbe essere un martedì come gli altri, se non fosse la Luna a donargli magia. Una disposizione di spirito diversa renderà speciale la quotidianità. Soprattutto nelle collaborazioni, l’apertura e la disponibilità possono operare grandi trasformazioni. Gemelli. 21/5 – 21/6

Una mente capace di cogliere le sfumature vi mette in posizione di vantaggio. Approfittatene per dare maggiore concretezza ai progetti. In questo periodo qualche buona opportunità si presenterà, ma non aspettatevi che piova dal cielo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il sestile di Urano alla Luna agisce da stimolo, per comunicare con gli altri attraverso i canali dell’ascolto attivo e della comprensione. Per qualunque contrarietà, potete rivolgervi al vostro intuito: vi fornirà la soluzione più efficace. Leone. 23/7 – 23/8

Come dice il proverbio: “Nessuna nuova, buona nuova!”. Il cielo tace, forse in accordo con la vostra necessità di ascoltare le emozioni. Lavorate più per dovere che per piacere, prestando poca attenzione alla qualità del vostro operato. Vergine. 24/8 – 22/9

Una giornata rose e fiori, dono della Luna in Cancro, nelle vesti degli amici, solleva il barometro dell’umore e della fiducia in voi stessi. Metodo e fantasia, precisione e originalità: per il lavoro non c’è connubio migliore. Risultati convincenti. Bilancia. 23/9 – 22/10

Attraversate una fase ricca di contraddizioni? Iniziate prendendone atto e guardando ai dubbi non come fumo sugli occhi, ma come opportunità di crescita. Potreste avere buone chance con la dea bendata. Non sbancherete, ma intascherete una piccola vincita.