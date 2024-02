Oroscopo di oggi 27 febbraio 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 27 febbraio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 27 febbraio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Lasciate che sia il partner a prendere in mano le redini del rapporto. Vi condurrà più vicino al vostro ideale d’amore: romantico e stuzzicante. Spese extra per un nuovo look o per un regalo importante che renderà felice una persona speciale. Toro. 21/4 – 20/5 Non sarete sufficientemente calmi per affrontare come si dovrebbe una delicata questione familiare. Possibilmente rimandate ogni discussione. Con la giusta dose di tolleranza, potrete raddrizzare una situazione che rischia di andare alla deriva. Gemelli. 21/5 – 21/6 La Luna vi protegge e vi sostiene. Piccoli spostamenti potranno rivelarsi piacevoli e avranno il potere di rilanciare l’entusiasmo e la vitalità. Occasioni favorevoli, ampliamento dei vostri interessi, nuovi slanci nella storia d’amore di sempre.

Cancro. 22/6 – 22/7 Il transito lunare in Bilancia non incontra i vostri favori. Navigate a vista, nell’incertezza ci sono decisioni che non potete più rimandare. C’è molta confusione intorno a voi, ma per fortuna avete degli amici pronti a tirarvi fuori dalla nebbia. Leone. 23/7 – 23/8 Grazie alla Luna, la disposizione d’animo è allegra. Concedetevi la libertà di seguire le ispirazioni personali. Serata di svago con gli amici. Ritagliatevi spazi per inseguire interessi e passatempi inediti, saranno un piacevole diversivo alla routine. Vergine. 24/8 – 22/9 Alla vostra mente nessun dettaglio sfugge, avete ottime chance di successo, ma tenete conto che basta un passo falso per scivolare indietro. I soldi vanno spesi sempre con assennatezza. Niente investimenti improbabili o shopping selvaggio. Bilancia. 23/9 – 22/10 Strettamente allacciata a Venere, la Luna nel vostro cielo mette le ali alla creatività. Viaggi, incontri e socievolezza, i fiori all’occhiello. I progetti professionali decollano, le certezze desiderate si costruiscono strada facendo, mano a mano.