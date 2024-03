Oroscopo Sagittario di domani 4 marzo 2024 secondo Barbanera

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono domani su tutti i segni: Ariete , Toro , Gemelli , Cancro , Leone , Vergine , Bilancia , Scorpione , Sagittario , Capricorno , Acquario e Pesci .

State in pensiero per quanto riguarda il lavoro, con Mercurio e Nettuno in Pesci a fare dispetti alla Luna nel vostro segno. Procedete con i piedi di piombo. Date peso ai rapporti interpersonali, cercando di essere più diplomatici ed evitando scontri frontali.