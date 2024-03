Oroscopo Ariete di domani 5 marzo 2024 secondo Barbanera

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono domani su tutti i segni: Ariete , Toro , Gemelli , Cancro , Leone , Vergine , Bilancia , Scorpione , Sagittario , Capricorno , Acquario e Pesci .

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

La Luna in Capricorno è per voi sinonimo di raffreddamento, che sia degli animi, dei bollori o delle piste da seguire. Poche chiacchiere. Le dimostrazioni di affetto non sono mai di troppo e tengono vive anche le coppie un po’ stanche.