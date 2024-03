Oroscopo Capricorno di domani 5 marzo 2024 secondo Barbanera

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono domani su tutti i segni: Ariete , Toro , Gemelli , Cancro , Leone , Vergine , Bilancia , Scorpione , Sagittario , Capricorno , Acquario e Pesci .

Oroscopo di Barbanera di domani

Capricorno

Non ci sono nuvole in cielo, attorno alla Luna accompagnata dagli aspetti positivi di Saturno e Giove. Siete tranquilli, vi trovate al vostro posto. La risposta a ogni quesito ha una matrice intellettuale, e voi oggi andate alla grande in fatto di idee.