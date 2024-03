Oroscopo Gemelli di domani 5 marzo 2024 secondo Barbanera

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono domani su tutti i segni: Ariete , Toro , Gemelli , Cancro , Leone , Vergine , Bilancia , Scorpione , Sagittario , Capricorno , Acquario e Pesci .

Oroscopo di Barbanera di domani

Gemelli

Non ci sarebbe nulla di cui preoccuparvi, nel lavoro tutto procede e le amicizie vanno alla grande: eppure l’insofferenza del partner è evidente. Avete fatto grandi sforzi per portare i conti in pareggio, è il momento di allentare un po’ la cinghia.