Oroscopo di oggi 5 marzo 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 5 marzo 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 5 marzo 2024 Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna in Capricorno è per voi sinonimo di raffreddamento, che sia degli animi, dei bollori o delle piste da seguire. Poche chiacchiere. Le dimostrazioni di affetto non sono mai di troppo e tengono vive anche le coppie un po’ stanche. Toro. 21/4 – 20/5

Se i risultati lasciano un po’ a desiderare, oggi la Luna in trigono a Giove sopperirà con la sua influenza, offrendovi strategie e soluzioni. Analizzate il vostro stato d’animo. Esso è l’indicatore più sincero di cosa sentite davvero nel cuore. Gemelli. 21/5 – 21/6

Non ci sarebbe nulla di cui preoccuparvi, nel lavoro tutto procede e le amicizie vanno alla grande: eppure l’insofferenza del partner è evidente. Avete fatto grandi sforzi per portare i conti in pareggio, è il momento di allentare un po’ la cinghia.

Cancro. 22/6 – 22/7

La splendida forma che possedete va messa al servizio di attività all’aria aperta, sport o ginnastica, che faranno decollare il buonumore. Grande momento per chi è innamorato: le sensazioni forti sono ciò che vi serve per mollare gli ormeggi. Leone. 23/7 – 23/8

Se di recente con il capo, in ufficio o in fabbrica, vi è capitato di trovarvi a discutere, da oggi potrete riscoprire il gusto della collaborazione. Miscelate tempismo, ambizione e impegno: è una ricetta segreta che conduce a un pieno successo. Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna in Capricorno vi mette sale in zucca e benzina nel serbatoio: i dubbi spariscono, la consapevolezza aumenta, gli obiettivi si avvicinano. Non permettete a nessuno di guastarvi l’umore, durante una cena di lavoro in cui vi sentite incastrati. Bilancia. 23/9 – 22/10

I progetti non mancano, ma la fatica inizia a farsi sentire: la Luna in Capricorno consiglia di non puntare troppo in alto, non è il caso. Le manie di grandezza a volte vi rendono imprudenti, portandovi a commettere errori grossolani.