Oroscopo Vergine di domani 6 marzo 2024 secondo Barbanera

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono domani su tutti i segni: Ariete , Toro , Gemelli , Cancro , Leone , Vergine , Bilancia , Scorpione , Sagittario , Capricorno , Acquario e Pesci .

Un mercoledì esaltante, con la Luna in trigono dal cielo del Capricorno. Ai dubbi rispondete con una pernacchia, puntando dritti al risultato. Piccole gioie fatte di cose semplici, ma non per questo poco importanti. Prendetevi del tempo libero.